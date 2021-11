Beschäf­tig­te des Land­rats­am­tes wur­den von Land­rat Dr. Her­mann Ulm für ihre Dienst­ju­bi­lä­en geehrt und nach lang­jäh­ri­ger Tätig­keit verabschiedet.

Ver­ab­schie­dung

Frau Mar­ga­re­ta Sawin­sky wur­de am 15. Okto­ber 1990 als Ver­wal­tungs­an­ge­stell­te beim Land­rats­amt Forch­heim ein­ge­stellt. Seit­dem war sie im Fach­be­reich 32 ‑Ver­kehrs­we­sen – Zulas­sungs­stel­le- als Sach­be­ar­bei­te­rin tätig. Zu ihrem Auf­ga­ben­ge­biet zähl­te sowohl die Arbeit am Schal­ter mit dem täg­li­chen Publi­kums­ver­kehr, als auch das Bear­bei­ten der Anzei­ge­fäl­le von feh­len­dem Ver­si­che­rungs­schutz durch Poli­zei­mel­dung und Fahr­zeug­män­gel sowie rück­stän­di­ger Kfz-Steu­er. Mit Ablauf des 31. Mai 2021 ging sie nun in den wohl­ver­dien­ten Ruhestand.

In die­sem Zusam­men­hang wur­den wei­te­re Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Land­rats­am­tes für ihre Dienst­ju­bi­lä­en geehrt:

25 Jah­re

· Frau Chri­stia­ne Patin-Krz­i­kal­la (Manage­ment des Dienstbetriebes)

· Herr Bern­hard Pest (Bau­hof Neuses)

· Herr Josef Loh­nert (Haus­mei­ster Real­schu­le Forchheim)

40 Jah­re

· Herr Bern­hard Ret­tig (Kom­mu­nal­auf­sicht)

· Frau Eli­sa­beth Chla­dek (Amt für Sozia­le Angelegenheiten)

· Herr Heinz Heid (Bau­ord­nung)

Land­rat Dr. Her­mann Ulm bedank­te sich für die enga­gier­te und qua­li­fi­zier­te Arbeit und wünsch­te für die Zukunft alles erdenk­lich Gute.