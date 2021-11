Das Impf­zen­trum für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger des Land­krei­ses und der Stadt Bay­reuth befin­det sich in den Turn­hal­len am Stadt­bad in Bay­reuth, Kol­ping­stra­ße 7.

Hier bie­tet die SKS Ambu­lanz nach Ter­min­ver­ein­ba­rung Coro­na-Imp­fun­gen an. Impf­ter­mi­ne gibt es für mitt­wochs zwi­schen 13 und 19 Uhr und für sams­tags von 11 bis 17 Uhr. Die Tele­fon­hot­line zur Ter­min­ver­ga­be ist von Mon­tag bis Frei­tag unter der Num­mer 0921–728700 zu erreichen.