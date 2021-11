Stadt­wer­ke Hof bau­en ihre Net­ze aus

Die Arbei­ten zum Aus­bau von Ver­sor­gungs­lei­tun­gen der Stadt­wer­ke Hof GmbH in der Fried­rich-Heb­bel-Stra­ße sind gestern, am 9.11.2021, ange­lau­fen. Neben der Erwei­te­rung des Gas­rohr­net­zes wer­den Haus­an­schlüs­se und Tei­le des bestehen­den Strom­net­zes erneu­ert. Auf­grund der Bau­maß­nah­men ergibt sich in der Fried­rich-Heb­bel-Stra­ße eine Voll­sper­rung. Ver­kehrs­teil­neh­mer müs­sen im Bau­stel­len­be­reich mit Behin­de­run­gen rech­nen. Für Anwoh­ner wird die Zufahrt größ­ten­teils gewähr­lei­stet. Die Arbei­ten, wel­che von der Fir­ma Luding durch­ge­führt wer­den, dau­ern vor­aus­sicht­lich bis Frei­tag, 17.12.2021.