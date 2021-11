Das Grü­ne Polit-Ron­do im Novem­ber fin­det am kom­men­den Mon­tag, 15. Novem­ber 2021, von 17 bis 18 Uhr am Ron­do-Café am Schön­leins­platz statt. Grü­nen-Stadt­rat Wolf­gang Gra­der, Spre­cher für Bil­dung, Schu­le, Gesund­heit, Wirt­schaft und Finan­zen, wird bei die­sem offe­nen Bürger:innentreff ger­ne auf Anlie­gen von Inter­es­sier­ten eingehen.