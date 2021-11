Auch im Wun­sie­de­ler Orts­teil Schön­brunn fin­det sich ab sofort ein Defi­bril­la­tor, der in Ernst­fäl­len Leben ret­ten kann. Die Dorf­ju­gend Schön­brunn hat zusam­men mit der Dorf­ge­mein­schaft und der Feu­er­wehr einen Defi­bril­la­tor ange­schafft. Die­ser befin­det sich gut gekenn­zeich­net am Feu­er­wehr­haus in Schön­brunn. Für den Gebrauch muss der alarm­ge­si­cher­te Kasten ein­ge­schla­gen wer­den und kann dann nach Anlei­tung ange­wen­det wer­den. Der Erste Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik bedankt sich bei allen Mit­wir­ken­den, die sich bei der Anschaf­fung enga­giert haben, allen vor­an bei Initia­tor Mar­tin Hilpert.