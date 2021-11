Am 26.11.21 um 19 Uhr wird Ibu­kun Kous­se­mou auf Ein­la­dung des Unter­stüt­zer­krei­ses Peg­nitz in den Räu­men der EMK Peg­nitz, Schmied­pe­unt 11 aus sei­nem ersten Buch lesen: Mit Mär­chen und Sprich­wor­ten aus Benin wird er die Zuhö­ren­den in eine ande­re Welt ent­füh­ren – und mit Geschich­ten und Weis­hei­ten des klei­nen Lan­des auf dem afri­ka­ni­schen Kon­ti­nents bezau­bern. Die­se „wei­te Rei­se“ wird beglei­tet mit der Trom­mel­grup­pe OKA­FO, die mit west­afri­ka­ni­schen Rhyth­men in die Fer­ne lockt. Die Ver­an­stal­tung erfolgt unter den dann gege­be­nen Pandemieregeln.