Die Arbeits­lo­sen­quo­te in der Regi­on ist wei­ter rück­läu­fig – nach der schwie­ri­gen Coro­na­zeit zieht der Arbeits­markt in vie­len Berei­chen wie­der an. Dies kann ein guter Zeit­punkt für einen Wie­der­ein­stieg in den Job sein, aber auch, sich viel­leicht beruf­lich (noch­mal) neu zu orientieren.

Per­so­nal­be­ra­te­rin Irem Schmidt hat kürz­lich ihr Bewer­ber­bü­ro am „Alten Markt 1“ in Wun­sie­del eröff­net. Sie fun­giert dabei als Außen­stel­le der Worklo­gi­stic GmbH mit Haupt­sitz in Alten­kunst­adt. Mit rechts­si­che­ren und pro­fes­sio­nel­len Lösun­gen zu den The­men Zeit­ar­beit und regio­na­ler sowie auch grenz­über­schrei­ten­der Per­so­nal­ver­mitt­lung will sie die ansäs­si­gen Unter­neh­men im Land­kreis unter­stüt­zen. Dar­über hin­aus bie­tet sie ein brei­tes Ange­bot für Arbeits­su­chen­de im Bereich der gewerb­li­chen, tech­ni­schen und kauf­män­ni­schen Berufe.

Bei einem Tref­fen mit den Wirt­schafts­för­de­rern des Land­krei­ses Alex­an­der Popp und Flo­ri­an Ernst, sowie dem Wun­sied­ler Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik, bezeich­net die Grün­de­rin vor allem die zen­tra­le inner­städ­ti­sche Lage des Büros als auch die Stadt Wun­sie­del als idea­len Stand­ort, um für alle betei­lig­ten Inter­es­sen­grup­pen leicht erreich­bar und fle­xi­ble Lösungs­an­sät­ze zu vermitteln.

Popp und Ernst sehen in der Per­so­nal-Ver­mitt­ler­rol­le von Worklo­gi­stic, die sich auch auf Arbeit­neh­mer aus Ost­eu­ro­pa erstreckt, einen wich­ti­gen Bei­trag zur Fach­kräf­te­si­che­rung für die Betrie­be in der Regi­on. Die bei­den Wirt­schafts­för­de­rer wer­den die­sem The­ma in den näch­sten Mona­ten ver­stärkt ihre Auf­merk­sam­keit wid­men und ste­hen der Wirt­schaft im Land­kreis ger­ne bera­tend zur Verfügung.