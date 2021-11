Wir, die Gos­pel Voices Bai­ers­dorf e.V. sind auf der Suche nach Dir, unse­rer neu­en Chor­lei­tung, da unser bis­he­ri­ger Chor­lei­ter eine tol­le Voll­zeit­stel­le am Thea­ter in Trier ange­nom­men hat und uns lei­der ver­waist zurück­las­sen musste.

Wir sind zur­zeit 19 ambi­tio­nier­te Sänger/​innen und wür­den so ger­ne wie­der unter neu­er Chor­lei­tung gos­peln. Unser Chor­jahr beinhal­te­te bis­her immer 3 Jah­res­kon­zer­te, jedes zwei­te Jahr zusätz­lich 2 Silent Gos­pel­kon­zer­te, ab und an eine Hoch­zeit oder Tau­fe, Got­tes­dienst­be­glei­tun­gen, Work­shop, Chor­wo­chen­en­de und auch Aus­lands­rei­sen mit Kon­zer­ten in Geor­gi­en und Irland. Das gemein­sa­me Pro­ben fehlt uns im Moment sehr und wir brau­chen DICH ganz dringend.

Wir pro­ben immer Mitt­woch von 20.00 – 22.00 Uhr in Baiersdorf.

Du hörst Stim­men und fühlst Dich gut dabei?

Du stehst auf Chor­lei­tung aber nicht auf der Leitung?

Du wisst wie man moti­viert und mitreißt?

Soll­test Du alle die­se Fra­gen mit „Ja“ beant­wor­ten kön­nen wür­den wir uns freu­en Dich (m/​w/​d) im Rah­men einer oder meh­re­rer Schnup­per­pro­ben ken­nen­zu­ler­nen und Dich von unse­rer Musi­ka­li­tät und Begei­ste­rungs­fä­hig­keit zu überzeugen.

Wenn Du nähe­res über uns erfah­ren möch­test ruf an, geh auf unse­re Home­page www​.gos​pel​-voices​.de oder mel­de Dich über Facebook.

Kon­takt