Umlei­tung der Lini­en 281S (Fahrt um 7:05 Uhr ab Hüt­ten­dorf), 286, 290, 293 und N29 wegen Sper­rung der Kreu­zung Felix-Klein-/ Günther-Scharowsky-Straße

Wegen Stra­ßen­ar­bei­ten im Kreu­zungs­be­reich Felix-Klein‑, Gün­ther-Scha­row­sky‑, Bun­sen- und Hen­ri-Dun­ant-Stra­ße ist die­se Kreu­zung von Don­ners­tag, 11. Novem­ber bis Sams­tag, 20. Novem­ber 2021 gesperrt.

Die Stadt­bus­li­ni­en 281S (Fahrt um 7:05 Uhr), 286, 290, 293 und N29 fah­ren mit Betriebs­be­ginn am 11. Novem­ber bis Betriebs­en­de am 20. Novem­ber auf Umlei­tungs­strecken. Die Hal­te­stel­len For­schungs­zen­trum in der Gün­ther-Scha­row­sky-Stra­ße kön­nen nicht bedient wer­den. Als Ersatz in Rich­tung Max-Planck-Stra­ße dient die Hal­te­stel­le For­schungs­zen­trum der Lini­en 280, 281 und 289 auf der Paul-Gos­sen-Stra­ße. In Rich­tung Innen­stadt wird eine Ersatz­hal­te­stel­le in der Kol­de­stra­ße vor der Ein­mün­dung der Jamin­stra­ße eingerichtet.

Auch die Hal­te­stel­len Hen­ri-Dun­ant-Stra­ße, Am Bach­gra­ben, Bruck Bahn­hof, Felix-Klein-Stra­ße, Eggen­reu­ther Weg beid­sei­tig und die Hal­te­stel­le Rönt­gen­stra­ße in der Bun­sen­stra­ße kön­nen wegen der Umlei­tun­gen der genann­ten Lini­en nicht bedient wer­den. Für den Schü­ler­ver­kehr im Bereich Bruck wird zusätz­lich eine Ersatz­hal­te­stel­le auf der Äuße­ren Ten­nen­lo­her Stra­ße vor der Ein­mün­dung der Max-Planck-Stra­ße eingerichtet.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie die Fahr­wegskiz­zen der ein­zel­nen Lini­en und die Fahr­plä­ne für die­sen Zeit­raum sind zu fin­den unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen.