Von Roman­tik bis Jazz

18 jun­ge Künst­le­rin­nen und Künst­ler, 1 Woche Zeit und Wer­ke von der Roman­tik bis hin zum Jazz – das ist der Kam­mer­mu­sik­work­shop des Jugend­sym­pho­nie­or­che­sters Ober­fran­ken. Für die Kon­zer­te des Streich­or­che­sters und des Blech­blä­ser­quin­tetts im neu­en Kon­zert­saal von Haus Mar­teau in Lich­ten­berg am Frei­tag­abend (5.11., 19 Uhr) und am Sams­tag­vor­mit­tag (6.11., 11 Uhr) gibt es noch freie Plätze.

„Die Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer erwar­tet ein mit­rei­ßen­des Kon­zert in unse­rem beein­drucken­den Berg­werks­kon­zert­saal der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te Haus Mar­teau. Freu­en Sie sich auf die Hol­berg-Suite von Edvard Grieg, die Fan­fa­re ´La Péri´ für Blech­blä­ser von Paul Dukas und vie­le wei­te­re Wer­ke“, lädt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm zu dem etwa ein­ein­halb­stün­di­gen Kon­zert ein.

Die jun­gen Instru­men­ta­li­sten pro­ben seit Mon­tag in Haus Mar­teau, der Künst­ler­vil­la des ein­sti­gen Vio­l­in­vir­tuo­sen Hen­ri Mar­teau. Erst­mals tre­ten die jun­gen Künst­le­rin­nen und Künst­ler in dem viel bestaun­ten neu­en Kon­zert­saal von Haus Mar­teau auf, der Ende August eröff­net wurde.

Eigent­lich trifft sich das Jugend­sym­pho­nie­or­che­ster Ober­fran­ken zur Arbeits­pha­se mit anschlie­ßen­den Kon­zer­ten in der ersten Woche der Osterferien.

Nach der Coro­na beding­ten Absa­ge die­ses Kur­ses freut sich Till Fabi­an Weser über das Herbst­fe­ri­en­pro­jekt. „Nichts geht über die Zusam­men­ar­beit, das Zusam­men­spiel vor Ort, auch wenn unser Oster­vi­deo eine schö­ne Mög­lich­keit für ein Musik­pro­jekt war“, ist der Diri­gent begei­stert über die Pro­ben­wo­che. „Dass wir im neu­en Kon­zert­saal mit die­ser her­vor­ra­gen­den Aku­stik auf­tre­ten kön­nen, ist natür­lich auch etwas Beson­de­res für uns alle. Wir hof­fen, die Zuhö­re­rin­nen und Zuhö­rer haben an unse­rer Auf­füh­rung genau­so viel Freu­de wie wir alle beim Ein­stu­die­ren der Werke.“

Abschluss­kon­zert und Mati­née des Kam­mer­mu­sik-Work­shops mit Till Fabi­an Weser

Frei­tag, 5. Novem­ber 2021 um 19 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4, 95192 Lichtenberg

Sams­tag, 6. Novem­ber 2021 um 11 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4, 95192 Lichtenberg

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 8 Euro mit­tels ver­bind­li­cher tele­fo­ni­scher Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608; es besteht Maskenpflicht.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de

Moni­ka Hopf