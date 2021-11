Am Frei­tag, 12. Novem­ber, um 15 Uhr, wird für Kin­der ab vier Jah­ren in der Black Box des RW21 beim Bil­der­buch­ki­no „Das NEIN­horn“ nach einem Bil­der­buch von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn gezeigt. Der Ein­tritt ist frei. Zum Inhalt: Ein Ein­horn hat kei­ne Lust auf die rosa­ro­te Ein­horn­welt. Sein mau­li­ges Nein sorgt für sei­nen Namen: NEIN­horn. Es lässt den gezucker­ten Glücks­klee hin­ter sich und trifft ähn­lich Gesinn­te: den WAS­bä­ren, den NAhUND und die Königs­DOCH­ter. Um Anmel­dung bis Don­ners­tag, 11. Novem­ber per E‑Mail an stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de wird gebeten.