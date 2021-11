Die Hoch­schu­le Hof erhält aus der Initia­ti­ve REACT-EU ins­ge­samt rund 1,4 Mio. EUR an För­der­mit­teln – das hat das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wis­sen­schaft und Kunst bekannt­ge­ge­ben. Das Pro­gramm unter­stützt damit einen geziel­ten Trans­fer wis­sen­schaft­li­cher For­schungs­er­kennt­nis­se in die Wirt­schaft und trägt somit zu einer zukunfts­fä­hi­gen und kri­sen­si­che­ren Auf­stel­lung von Fir­men bei. Die Gel­der sol­len vor Ort für geziel­te Fort- und Weiterbildung­smaßnahmen ein­ge­setzt werden.

Mit den nun zuge­sag­ten Mit­teln kön­nen Pro­jek­te zur Ent­wick­lung von Fort- und Wei­ter­bil­dungs­maß­nah­men finan­ziert wer­den, die sich an Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter klei­ner und mitt­le­rer Unter­neh­men (KMU) rich­ten. Sie stam­men aus der REACT-EU-För­der­ak­ti­on „Beruf­li­che Qua­li­fi­zie­rung – Wis­sens­trans­fer aus den Hoch­schu­len in die Unternehmen“.

Fort­bil­dungs­zer­ti­fi­ka­te für Unternehmen

Laut Wis­sen­schafts­mi­ni­ster Sibler erhal­ten die von der Coro­na-Pan­de­mie betrof­fe­nen Unter­neh­men mit den REACT-EU-Pro­jek­ten eine zukunfts­ge­rich­te­te Unter­stüt­zung bei der Bewäl­ti­gung der wirt­schaft­li­chen und sozia­len Fol­gen der Kri­se: „Im Rah­men der neu ent­wickel­ten Fort- und Wei­ter­bil­dungs­maß­nah­men kön­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der KMU ab jetzt auch Fort­bil­dungs­zer­ti­fi­ka­te erwer­ben. Die Unter­neh­men pro­fi­tie­ren somit direkt von dem enor­men Inno­va­ti­ons­po­ten­zi­al unse­rer Hochschulen.“

Geför­der­te Projekte

Kon­kret geför­dert wer­den an der Hoch­schu­le für ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten Hof fol­gen­de Projekte:

Digi­tal-Recrui­t­ing: (384.000,- € Fördermittel)

Eine Her­aus­for­de­rung für Unter­neh­men liegt dar­in, lang­fri­stig loya­le Fach­kräf­te für sich zu gewin­nen und die Bezie­hung von bereits beschäf­tig­ten Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern zum Unter­neh­men zu stär­ken. Kern des Pro­jekts ist es, bestehen­de und poten­zi­el­le Ziel­grup­pen des Unter­neh­mens aus­zu­ar­bei­ten und die­se mit­hil­fe von digi­ta­len Mar­ke­ting- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­maß­nah­men zu errei­chen und das Unter­neh­men für zukünf­ti­ge Fach­kräf­te attrak­tiv auf­zu­stel­len. Gleich­zei­tig sol­len auf der Basis aktu­el­ler Trends Maß­nah­men zur Mit­ar­bei­ter­bin­dung für Unter­neh­men indi­vi­du­ell erar­bei­tet werden.

Der Weg zur Schwamm­stadt: (511.000,- € Fördermittel)

Das Vor­ha­ben wid­met sich der Bewäl­ti­gung der Her­aus­for­de­run­gen von Wet­ter­ex­tre­men und rich­tet sich ins­be­son­de­re an im Bereich Stadt­pla­nung akti­ve Ziel­grup­pen (z.B. Pla­ner, Archi­tek­ten, Städ­te­bau­ex­per­ten). Das Pro­jekt über­führt den Stand der Wis­sen­schaft und Best Prac­ti­ces in eine umset­zungs­be­zo­ge­ne Wei­ter­bil­dung, um ein syste­mi­sches Ver­ständ­nis von Was­ser­haus­halt und Stadt­ent­wick­lung zu ver­mit­teln. Dadurch wer­den Kom­mu­nen und Städ­te bei der Ent­wick­lung von Schwamm­stadt-Kon­zep­ten wirk­sam und nach­hal­tig unterstützt.

Aus­bau und Digi­ta­li­sie­rung effi­zi­en­ter rege­ne­ra­ti­ver Nah­wär­me­net­ze: (511.000,- €)

Eine gro­ße Her­aus­for­de­rung für die Zukunft stellt der Aus­bau von bestehen­den Nah­wär­me­net­zen und der Bau von neu­en dar, um eine Sicher­stel­lung der Wirt­schaft­lich­keit auch bei sin­ken­dem Wär­me­be­darf der ange­schlos­se­nen Gebäu­de zu garan­tie­ren. Kern des Pro­jek­tes ist die Wei­ter­bil­dung von Tech­no­lo­gie­an­bie­tern, Pla­nungs­bü­ros und bestehen­den sowie poten­zi­el­len zukünf­ti­gen Betrei­bern von Nah­wär­me­net­zen. Die Akteu­re sol­len dabei hin­sicht­lich neu­er Tech­no­lo­gien zur Brenn­stoff­ver­brauchs- und Ver­lust­mi­ni­mie­rung sowie im Bereich inno­va­ti­ver Rege­lungs­sze­na­ri­en und Simu­la­ti­ons­tech­ni­ken wei­ter­ge­bil­det werden.

Für die staat­li­chen baye­ri­schen Hoch­schu­len ste­hen im Rah­men der Unter­stüt­zung bei der Kri­sen­be­wäl­ti­gung im Zusam­men­hang mit der Coro­na-Pan­de­mie gut 15 Mil­lio­nen Euro zusätz­li­che För­der­mit­tel aus dem Euro­päi­schen Sozi­al­fonds (ESF) zur Verfügung.

