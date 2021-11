Bam­berg (ah). : „Gute Stra­ßen, schlech­te Stra­ßen“: In Bam­berg befin­den sich zahl­rei­che Stra­ßen in einem schlech­ten Zustand. Dazu gehört auch die Gaustadter Haupt­stra­ße im Abschnitt zwi­schen dem Orts­ein­gang von Bisch­berg kom­mend und der Abzwei­gung der Brei­täcker­stra­ße. Die FW-BuB-FDP-Frak­ti­on Wir bean­tra­gen des­halb, dass die Stadt­ver­wal­tung die Stra­ße begut­ach­tet und die Kosten des Sanie­rungs­auf­wan­des in einem Bericht an den Stadt­rat beziffert.

Den kom­plet­ten Antrag an die Bam­ber­ger Stadt­ver­wal­tung gibt es hier: Antrag Gaustadter Hauptstraße