Zu einer inter­es­san­ten und leben­di­gen Team­schu­lung unter dem Titel „Moti­vier­te Mit­glie­der, das wär´s“ lädt der Bezirks­ver­band Ober­fran­ken für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge herz­lich ein. Das Tages­se­mi­nar fin­det am Sams­tag, 13. Nov. 2021 von 9 – 16 Uhr im Fich­tel­ge­birgs­hof Him­mel­kron, Fran­ken­ring 1, statt. Durch den Tag führt Karl Bosch, ein zer­ti­fi­zier­ter Coach und Media­tor, der im Som­mer die­ses Jah­res bereits als Exper­te beim spä­ter wegen Coro­na wie­der abge­sag­ten Ver­einetag in Bay­reuth auf­tre­ten soll­te. Wie Vor­sit­zen­de Gud­run Bren­del-Fischer betont, ist auch die­se Schu­lung für alle im Ehren­amt täti­gen Men­schen gewinn­brin­gend und inhalt­lich nicht spe­zi­ell den Obst- und Gar­ten­bau­ver­ei­nen gewid­met. Ein­zi­ger Unter­schied: Für OGV-Nicht­mit­glie­der wird ein Unko­sten­bei­trag von 10 Euro erho­ben. Nähe­re Infos und auch Anmel­dung unter der Tele­fon­num­mer 0921 7643026 oder per Mail an brendel-fischer@t‑online.de