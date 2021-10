Die Aus­stel­lung fin­det am Sams­tag den 06.11. und Sonn­tag den 07.11.21 in Bam­berg in der BRO­SE Are­na statt. Die Öff­nungs­zei­ten sind Sams­tag von 13 bis 18 Uhr und Sonn­tag von 10 bis 18 Uhr. Erle­ben Sie eine Zeit­rei­se in die Urzeit der Dino­sau­ri­er. Schon vor über 230 Mil­lio­nen Jah­ren erober­ten die Gigan­ten unse­re Erde und herrsch­ten über das Land und das Was­ser. Lasst euch Wis­sens­wer­tes und Lehr­rei­ches mit­ge­ben und erlebt unse­re Welt der Dino­sau­ri­er. Wir prä­sen­tie­ren Ihnen eine lehr­rei­che sowie päd­ago­gisch wert­vol­le Aus­stel­lung, bei der uns das Wohl der Besu­cher sehr am Her­zen liegt. Dazu haben wir vor jeder Figur einen infor­ma­ti­ven Infor­ma­ti­ons­stän­der, auf dem die genau­en Daten über das Tier zu fin­den sind. Des Wei­te­ren fin­den Sie noch mehr All­ge­mein­in­for­ma­tio­nen im gan­zen Raum ver­teilt. Durch unse­re ani­ma­tro­ni­schen und voll­be­weg­li­chen Dino-Figu­ren, brin­gen wir eine rea­le Atmo­sphä­re in unse­re Aus­stel­lung. Je nach Raum­grö­ße wer­den die Sau­ri­er auf meh­re­ren hun­dert Qua­drat­me­tern prä­sen­tiert. Eine klei­ne Show gibt es auch noch dazu, bei der einer unse­rer Mit­ar­bei­ter mit einem sehr real wir­ken­dem Dino­sau­ri­er­ko­stüm ange­ket­tet, in der Men­ge her­um­läuft und für etwas Spaß sorgt. Damit es auch den Klei­nen nicht lang­wei­lig wird, gibt es die Mög­lich­keit auf einem unse­rer Gigan­ten zu rei­ten oder auf unse­rer Dino­sau­ri­er Hüpf­burg sich ein wenig aus­zu­powern (Bei aus­rei­chen­der Ver­an­stal­tungs­flä­che). Wer mehr über die Sau­ri­er wis­sen möch­te, kann sich dazu in unse­re Kino-Ecke set­zen und sich einen lehr­rei­chen Doku­men­tar­film anse­hen. Als Erin­ne­rung kön­nen Sie sich auch ger­ne in einem unse­rer Dino­ei­er foto­gra­fie­ren lassen.