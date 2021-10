Nach lan­ger ver­an­stal­tungs­frei­er Zeit fin­det die Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Gesel­lig­keits­ver­eins „Zufrie­den­heit Bucken­ho­fen“ am Sams­tag, 6. Novem­ber, 19 Uhr, im Vereinsheim/​Sportheim, wie geplant statt. Die in der Gastro­no­mie gel­ten­de 3G-Rege­lung – gene­sen, geimpft, gete­stet – ist zu beachten.

Glei­ches gilt für die Weih­nachts­fei­er am Sams­tag, 18. Dezem­ber, die eben­falls um 19 Uhr beginnt.

