Bei der jähr­li­chen Mit­glie­der­ver­samm­lung vom För­der­ver­ein der HvO Eggols­heim e.V. am 15.10.2021 im Ver­eins­heim Unter­stür­mig wur­de die bis­he­ri­ge Vor­stand­schaft in ihrem Amt bestä­tigt. Die anwe­sen­den Mit­glie­der des För­der­ver­eins bestä­tig­ten in ihren Ämtern als 1. Vor­stand Arnulf Koy, 2. Vor­stand Jörg Wolf, Schrift­füh­rer Andre­as Reisch, Kas­sie­re­rin Julia Reisch sowie als Kas­sen­prü­fer Ryan Kar­le. Ledig­lich bei der Beset­zung des zwei­ten Kas­sen­prü­fers wur­de als Nach­fol­ger von Georg Eis­mann von der Ver­samm­lung Frank Rei­se nach­ge­wählt. Der erste Bür­ger­mei­ster aus But­ten­heim, Micha­el Kar­mann, führ­te zusam­men mit dem Johan­ni­ter Dienst­stel­len­lei­ter aus Bam­berg, Jür­gen Kel­ler, fach­män­nisch und zügig durch die Wahl. Herz­li­chen Dank an den aus­ge­schie­de­nen Kas­sen­prü­fer Georg Eis­mann, der die­se Funk­ti­on vie­le Jah­re zuver­läs­sig und mit hohem Enga­ge­ment aus­ge­führt hat. Georg Eis­mann hat­te sich ent­schie­den, die­sen Posten nun an einen Nach­fol­ger zu übergeben.

Die Vor­stand­schaft wur­de nach dem Vor­trag des aus­ge­gli­che­nen Finanz­haus­hal­tes der Kas­sie­re­rin Julia Reisch und der bestä­tig­ten tadel­lo­sen Kas­sen­füh­rung durch die Kas­sen­prü­fer von der Ver­samm­lung ein­stim­mig ent­la­stet. Trotz coro­na-beding­ter mehr­mo­na­ti­ger Zwangs­pau­sen auf­grund der hohen Infek­ti­ons­ge­fahr wegen Coro­na in den Jah­ren 2020 und 2021, konn­te der Stand­ort­lei­ter Anton Mar­tin von einer moti­vier­ten Ein­satz­mann­schaft sowie zahl­rei­chen lebens­ret­ten­den Ein­sät­zen in den Gemein­den Eggols­heim, Alten­dorf, But­ten­heim und Hal­lern­dorf berichten.

Dass es heut­zu­ta­ge kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit mehr ist, dass mit dem Team der Hel­fer vor Ort Eggols­heim ein sol­ches lebens­ret­ten­des Ehren­amt in unse­rer Regi­on zur Ver­fü­gung steht, bestä­tig­te auch der erste Bür­ger­mei­ster aus But­ten­heim Herr Kar­mann, der für die gesam­te Kom­mu­na­le Alli­anz Reg­nitz-Aisch ein Gruß­wort gespro­chen hat. Erste Hil­fe, die noch vor dem Ret­tungs­dienst und Not­arzt bei den Pati­en­ten ein­trifft, sei ein unver­zicht­li­cher Dienst am Nächsten.

Der akti­ve Sani­tä­ter Alex­an­der Ste­ger aus Hal­lern­dorf, zugleich auch noch stell­ver­tre­ten­der Kom­man­dant der dor­ti­gen Feu­er­wehr, wur­de von der Vor­stand­schaft für über 5000 ehren­amt­lich gelei­ste­te Ein­satz­stun­den als Hel­fer vor Ort in Abwe­sen­heit geehrt. Da er sich momen­tan beruf­lich im Aus­land befin­det, erhält er das klei­ne Prä­sent in Form eines Gut­scheins der Kom­mu­na­len Alli­anz in den näch­sten Wochen per­sön­lich nachgereicht.

Die Vor­stand­schaft bedankt sich noch­mal bei allen Anwe­sen­den der Mit­glie­der­ver­samm­lung sowie den anwe­sen­den Ver­tre­tern der Gemein­den für ihr Erschei­nen, bei unse­rem akti­ven Ein­satz­team, sowie bei den Wirts­leu­ten vom Ver­eins­heim Unter­stür­mig für die Gast­freund­lich­keit und den super Ser­vice wäh­rend unse­rer Mit­glie­der­ver­samm­lung. Zuletzt möch­ten wir es auch nicht ver­säu­men, uns bei allen Mit­glie­dern im För­der­ver­ein der HvO Eggols­heim e.V. für ihr Enga­ge­ment und ihre Bei­trä­ge zu bedan­ken. Ohne euch könn­te vie­les nicht erreicht oder beschafft wer­den. Vergelt’s Gott dafür.

Auf dem Bild zu sehen: hin­te­re Rei­he von li. Arnulf Koy (1. Vor­stand), Jörg Wolf (2. Vor­stand), Andre­as Reisch (Schrift­füh­rer)

vor­de­re Rei­he von li. Julia Reisch (Kas­sie­re­rin), Frank Rei­se (Kas­sen­prü­fer) es fehlt: Ryan Kar­le (Kas­sen­prü­fer)