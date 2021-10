Frau­en­bil­dungs­tag der KLB in der Regi­on Mog­gast – Göß­wein­stein mit Kon­stan­ze Heß

Burg Feu­er­stein. Das Bil­dungs­werk der Katho­li­schen Land­volk­be­we­gung (KLB) der Erz­diö­ze­se Bam­berg lädt herz­lich ein zum öku­me­ni­schen Frau­en­bil­dungs­tag am Mon­tag, den 15. Novem­ber 2021. Der Tag beginnt um 9:30 Uhr mit einem Vor­trag der Sozi­al­päd­ago­gin und Tanz­the­ra­peu­tin Kon­stan­ze Heß zum The­ma „Dan­ken lässt nicht wan­ken“. Die Anrei­se ist bis 9:15 Uhr mög­lich. Dank­bar­keit gilt als „Medi­zin“ gegen Schwer­mut – „Neben­wir­kung Freu­de“ nicht aus­ge­schlos­sen. Im Nach­klang der Ern­te­dank­zeit möch­ten wir Ihren Blick öff­nen für Ihre per­sön­li­che „Ern­te“: für das, was gelun­gen ist – ob mit oder ohne Ihr Zutun – für das, was selbst­ver­ständ­lich ist in Ihrem Leben. Durch abwechs­lungs­rei­che Anre­gun­gen und im per­sön­li­chen Aus­tausch ent­decken Sie neu, wofür Sie dank­bar sein kön­nen und wie eine Hal­tung der Dank­bar­keit Ihr Leben berei­chern kann. Vor dem Mit­tag­essen besteht die Mög­lich­keit die gemein­sa­me Andacht in der Unter­kir­che mit­zu­fei­ern. Der Tag endet nach dem Mit­tag­essen gegen 14:00 Uhr. Der Teil­neh­mer­bei­trag für Vor­trag, Tee-/Kaf­fee­pau­se und Mit­tag­essen beträgt 25,00 €. Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie fah­ren die­ses Jahr kei­ne Bus­se. Die Teil­nah­me ist nur mit einem 3G-Nach­weis mög­lich! Außer am Platz gilt Maskenpflicht.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung bis 04. Novem­ber 2021 bei:

Kath. Land­volk­be­we­gung Bamberg

0951/502‑3800

klb@​erzbistum-​bamberg.​de

www​.klb​-bam​berg​.de