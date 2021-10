Bay­reuth – Ein Herz-Kreis­lauf-Still­stand kann jeden tref­fen – zu jeder Zeit und über­all. Er zählt zu der am wei­te­sten ver­brei­te­ten Todes­ur­sa­che in Deutsch­land, an des­sen Fol­gen jähr­lich zwi­schen 50.000 und 70.000 Men­schen ster­ben. Umso wich­ti­ger ist es zu ler­nen, wie man im Not­fall hel­fen kann – je frü­her, desto bes­ser. Das Bay­reu­ther Bil­dungs­pro­jekt „Her­zens­ret­ter“ ver­mit­telt genau die­se lebens­ret­ten­den Kom­pe­ten­zen Schü­le­rin­nen und Schü­lern ab der 7. Jahr­gangs­stu­fe. Mit weni­gen Klicks kann noch bis 28. Okto­ber jeder dazu bei­tra­gen, dass die­ses höchst not­wen­di­ge Pro­jekt auch im aktu­el­len Schul­jahr wei­ter­ge­führt wird.

Das Pro­jekt „Her­zens­ret­ter“ nimmt der­zeit am För­der­wett­be­werb der Nürn­ber­ger Spar­da-Bank „Spar­da macht’s mög­lich“ teil und hofft auf mög­lichst zahl­rei­che Unter­stüt­zung. Die Spar­da-Bank för­dert mit ins­ge­samt 100.000 Euro Ideen und Pro­jek­te von gemein­nüt­zi­gen Bil­dungs­ein­rich­tun­gen und außer­schu­li­schen Lern­or­ten, die jun­ge Men­schen für nach­hal­ti­ges Den­ken und Han­deln begei­stern. Das Prin­zip des Wett­be­werbs ist sim­pel: Je mehr Stim­men ein Pro­jekt bekommt, desto mehr Geld fließt am Ende.

„Das Pro­jekt ‚Her­zens­ret­ter‘ wur­de von uns im ver­gan­ge­nen Schul­jahr an der Albert-Schweit­zer-Mit­tel­schu­le Bay­reuth, der Mit­tel­schu­le Bay­reuth-Alt­stadt, der Mit­tel­schu­le Bay­reuth St. Geor­gen und der Pri­va­ten Mont­esso­ri-Schu­le Bay­reuth mit 161 Schüler/​innen gestar­tet. In die­sem Schul­jahr soll es mit der dop­pel­ten Anzahl an Kin­dern und Jugend­li­chen fort­ge­setzt wer­den. Inso­fern kön­nen wir jeden Euro der­zeit gut gebrau­chen“, betont Micha­el Dan­ner, Initia­tor, Pro­jekt­lei­ter und Geschäfts­füh­rer der Mal­te­ser-Glie­de­rung Bay­reuth. Mit der Spen­de wür­den alle anfal­len­den Kosten, die von den Schü­le­rin­nen und Schü­lern bzw. den Mal­te­ser Hilfs­dienst e.V. in der Erz­diö­ze­se Bam­berg. Mehr Info über:

https://​www​.spar​da​-machts​-moe​g​lich​.de/​p​r​o​f​i​l​e​/​m​a​l​t​e​s​e​r​-​h​i​l​f​s​d​i​e​n​s​t​-​e​-​v​-​b​a​y​r​e​u​th/