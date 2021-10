Got­tes Hand? Wie weit dür­fen wir mit ein­grei­fen? Wie weit selbst­be­stimmt ist der Mensch? Die­se und wei­te­re Fra­gen und die ein oder ande­re mög­li­che Idee dazu las­sen sich bei den näch­sten „Wert­vol­len Gesprä­chen“ in Bad Berneck am Mon­tag, 8. Novem­ber um 19.30 Uhr dis­ku­tie­ren. Der Abend steht dies­mal unter dem Mot­to „Ster­be­hil­fe“. Die Lei­tung des Abends haben Dr. Rüdi­ger Zier und Hans Neu­big, zur offe­nen Dis­kus­si­on und Aus­tausch sind alle Inter­es­sier­ten ein­ge­la­den. Ver­an­stal­tungs­ort ist der KuKuK / Alte Kin­der­gar­ten, Am Kir­chen­ring 43 in Bad Berneck. Eine Anmel­dung wird erbe­ten unte Tel. 09273–8380 oder 0160–7740716 oder per Mail: ruediger-zier@t‑online.de. Der Ein­tritt für den Abend ist frei. Ver­an­stal­tet wird der Abend vom Ver­ein KuKuK e.V. und Evan­ge­li­schem Bil­dungs­werks. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und das gel­ten­de Hygie­nekon­zept unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de.