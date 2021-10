Nach­ho­lung erfolgt am 23. Okto­ber 2021

Auf­grund eines Fahr­zeug­de­fek­tes konn­te der zustän­di­ge Ent­sor­gungs­dienst­lei­ster die gest­ri­ge Bio­müll­sam­mel­tour im Stadt­ge­biet Schlüs­sel­feld nicht ord­nungs­ge­mäß abschließen.

Damit ver­bun­den konn­ten lei­der sämt­li­che Gefä­ße in den Stadt­tei­len „Heu­chel­heim“ und „Hohn am Berg“ nicht geleert wer­den. Zudem sind in gro­ßen Tei­len von Asch­bach die Behäl­ter ste­hen­ge­blie­ben. Der Ent­sor­ger hat unter Wür­di­gung des Tou­ren­pla­nes zuge­si­chert, dass er die offe­nen Orte und Stra­ßen­zü­ge am Sams­tag, 23. Okto­ber 2021 noch­mals anfah­ren wird.

Die betrof­fe­nen Haus­hal­te wer­den gebe­ten, die Behäl­ter ent­we­der an der Stra­ße ste­hen zu las­sen oder am Sams­tag ab 6.00 Uhr wie­der bereit­zu­stel­len. Selbst­ver­ständ­lich dür­fen die Gefä­ße wei­ter­hin befüllt werden.

Bei Fra­gen ste­hen die Mit­ar­bei­ter des Fach­be­reichs Abfall­wirt­schaft unter den Ruf­num­mern 0951/85–708 bzw. 85–706 sehr ger­ne zur Verfügung.