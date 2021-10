Grup­pen­tref­fen und Sprech­stun­den wer­den angeboten

Mit einem wei­te­ren neu­en Ange­bot, den „Grup­pen­tref­fen und Sprech­stun­de – Frü­he Hil­fen an den Fami­li­en­stütz­punk­ten“, bie­tet die Koor­di­nie­ren­de Kin­der­schutz­stel­le (KoKi), Kreis­ju­gend­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, zusam­men mit ihren Fami­li­en­kin­der­kran­ken­schwe­stern, allen Schwan­ge­ren und Fami­li­en mit Kin­dern von 0 bis 3 Jah­re aus dem Land­kreis Wun­sie­del i. F. an den Fami­li­en­stütz­punk­ten in Markt­red­witz, Selb und Wei­ßen­stadt unkom­pli­ziert Tipps, Bera­tun­gen und Mög­lich­kei­ten zum Aus­tausch untereinander.

An einem festen Tag im Monat ist die KoKi Wun­sie­del, zusam­men mit den Fami­li­en­kin­der­kran­ken­schwe­stern, im Fami­li­en­stütz­punkt vor Ort, um Fra­gen rund um Schwan­ger­schaft, Ernäh­rung, Pfle­ge, aber auch Son­nen­schutz, die rich­ti­ge Klei­dung zur ent­spre­chen­den Jah­res­zeit, Schlafrhyth­mus, Bei­kost-Ein­füh­rung, etc. zu klä­ren. Die Minis dür­fen ger­ne mit­ge­bracht werden.

Begon­nen wird mit einem ca. ein­stün­di­gen Grup­pen­tref­fen zu einem bestimm­ten The­ma. Hier kön­nen (wer­den­de) Eltern ihre Fra­gen an die Fach­leu­te stel­len, aber auch gegen­sei­tig unter­ein­an­der Tipps und Tricks aus dem All­tag aus­tau­schen und sich näher ken­nen­ler­nen. Anschlie­ßend ste­hen die KoKi und die Kin­der­kran­ken­schwe­stern für indi­vi­du­el­le Fra­gen zur Ver­fü­gung bzw. kann ger­ne ein wei­te­rer Ter­min zur Bera­tung aus­macht werden.

Auf­grund der der­zeit gül­ti­gen Coro­na-Hygie­ne­maß­nah­men ist eine Anmel­dung not­wen­dig. Wei­te­re Infos erhal­ten Inter­es­sier­te bei der Anmeldung.

Ach­tung: Erster Ter­min in Wei­ßen­stadt ist bereits am 27. Okto­ber 2021; das The­ma „Zeit für dich – Zeit für mich – Zeit für uns“!!!