Mit Kin­dern auf dem Weg nach Weih­nach­ten vom 03.12.2021, 18:00 Uhr bis 05.12.2021, 13:00 Uhr, in der Öko­lo­gi­schen Land-Aka­de­mie Feuerstein.

Wir laden Sie zusam­men mit Ihren Kin­dern zu die­sem Advents­wo­chen­en­de ein. Den Charme und die Schät­ze die­ser ganz beson­de­ren Zeit wol­len wir mit­ein­an­der spü­ren und erle­ben, uns als Fami­lie begeg­nen und stär­ken las­sen, aber auch Zeit für die indi­vi­du­el­len Bedürf­nis­se haben.

Wir wer­den daher in Ein­hei­ten für die gan­ze Fami­lie arbei­ten, aber auch in getrenn­ten Grup­pen Eltern und Kin­der zu Wort kom­men las­sen und sie in ihren je eige­nen Sicht­wei­sen unterstützen.