Stand der Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen und Schutz­imp­fun­gen im Land­kreis Kulm­bach

Eva­lu­ie­rung des Testan­ge­bo­tes – Ände­rung der Öff­nungs­zei­ten Die Öff­nungs­zei­ten der Land­kreis-Test­strecke in der Fles­sa­stra­ße in Kulm­bach wer­den erwei­tert. An Werktagen…