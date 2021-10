Forch­heim – Das Land­rats­amt Forch­heim infor­miert über Ein­lass­re­ge­lun­gen für die Konzertbesucher/​Konzertinteressierten der Bal­tha­sar-Neu­mann-Musik­ta­ge „Mes­se in h‑Moll“ am Sams­tag, dem 16. Okto­ber 2021. Es ist ein PCR Test erfor­der­lich! Die­ser Kon­zert­hin­weis ist zwin­gend am Frei­tag, dem 15.10.2021 zu ver­öf­fent­li­chen um die Mög­lich­keit einer PCR-Testung für betrof­fe­ne Kon­zert­be­su­cher zu gewähr­lei­sten (Ergeb­nis­dau­er bis 24 Stun­den nach PCR Testung).