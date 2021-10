Forch­heim – Die Kli­nik für Frau­en­heil­kun­de und Geburts­hil­fe am Kli­ni­kum Forch­heim-Frän­ki­sche Schweiz infor­miert zum The­ma „Geburt im Kli­ni­kum in Forch­heim“ im Kon­fe­renz­saal des Kli­ni­kums (1. UG Raum 101) am Diens­tag, den 26. Okto­ber 2021, um 18.30 Uhr in der Kran­ken­haus­str. 10 in Forch­heim. Chef­arzt Dr. Ste­fan Wein­gärt­ler und Heb­am­men erläu­tern, wor­auf es vor, wäh­rend und nach der Geburt ankommt inklu­si­ve Kreiß­saal­füh­rung. Anmel­dung bit­te tele­fo­nisch unter 09191 610–208, da die Plät­ze begrenzt sind. Es gilt die 3G-Regel.