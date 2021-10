Begei­ste­rung und Bega­bung für Tech­nik liegt nicht den Genen, den­noch sind Mäd­chen immer noch sel­te­ner in natur­wis­sen­schaft­li­chen Fächern zu fin­den als Jun­gen. Des­halb wol­len Uni­ver­si­tä­ten und Hoch­schu­len jun­ge Frau­en und Mäd­chen an tech­ni­sche The­men her­an­füh­ren und haben das Pro­gramm „MUT- Mäd­chen und Tech­nik“ auf­ge­legt. Auch die ober­frän­ki­schen Uni­ver­si­tä­ten und Hoch­schu­len bie­ten in den Herbst­fe­ri­en Online-Kur­se und ‑Work­shops für Mäd­chen und jun­ge Frau­en zwi­schen zehn und 19 Jah­ren an.

Ste­fa­nie Raab-Soma­be, Ansprech­part­ne­rin für MUT-Pro­gram­me an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, betont, dass die­se Ange­bo­te nicht nur die Eigen­ak­ti­vi­tät der Teil­neh­me­rin­nen för­dern: „Der Aus­tausch mit den ande­ren Teil­neh­me­rin­nen bestärkt die Mäd­chen und jun­gen Frau­en auch dar­in, ihrem Inter­es­se zu fol­gen und sich für ein MINT-Stu­di­um, also eines in den mathe­ma­ti­schen, inge­nieur­wis­sen­schaft­li­chen, natur­wis­sen­schaft­li­chen oder tech­ni­schen Fächern zu entscheiden.“

Am 2. und 3. Novem­ber fin­den in Ober­fran­ken daher gleich zwei Feri­en­pro­gram­me statt: „Auf die Plät­ze – Tech­nik – los!“ für Mäd­chen von 10 bis 14 Jah­re und „MINT-Herbst­U­ni!“ für Mäd­chen und jun­ge Frau­en von 15 bis 19 Jah­re. Die Teil­neh­me­rin­nen kön­nen aus zwölf ver­schie­de­nen Kur­sen wäh­len. Die Ver­an­stal­tun­gen fin­den voll­stän­dig online statt. Infor­ma­tio­nen zu den Kur­sen und die Mög­lich­keit zur Anmel­dung (Anmel­de­schluss: 25. Okto­ber 2021) fin­den sich unter www​.mut​-ober​fran​ken​.de.

Bei „Auf die Plät­ze – Tech­nik – los!“ kön­nen Mäd­chen von 10 bis 14 Jah­re in vie­len ver­schie­de­nen Online-Work­shops ent­decken, wie viel­sei­tig Natur­wis­sen­schaft und Tech­nik sind. „Vor allem kön­nen sie selbst aktiv wer­den und so ihre Kom­pe­ten­zen erle­ben“, so Prof. Dr. Ute Schmid, Frau­en­be­auf­trag­te der Fakul­tät Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Ange­wand­te Infor­ma­tik (WIAI) sowie Koor­di­na­to­rin von „MUT – Mäd­chen und Tech­nik“ an der Uni­ver­si­tät Bam­berg, „denn oft­mals fehlt den Mäd­chen genau das, um sich für ein Stu­di­um oder eine Aus­bil­dung im MINT-Bereich zu entscheiden.“

Mäd­chen und jun­ge Frau­en von 15 bis 19 Jah­re, die sich schon vor­stel­len kön­nen, spä­ter mal zu stu­die­ren, kön­nen bei der zeit­glei­chen Ver­an­stal­tung „MINT-Herbst­U­ni!“ inter­es­san­te Stu­di­en­in­hal­te ken­nen­ler­nen und sich mit aktu­el­len The­men aus Tech­nik und Natur­wis­sen­schaf­ten beschäf­ti­gen. Mar­ga­re­te Blank-Bewers­dorff ist Pro­fes­so­rin an der Hoch­schu­le Hof und für die dor­ti­gen MUT-Ange­bo­te ver­ant­wort­lich. Als Frau­en­be­auf­trag­te weiß sie, dass Frau­en im MINT-Bereich viel bewe­gen und gestal­ten kön­nen. „Inge­nieu­rin­nen haben die Mög­lich­keit, an Lösun­gen für die gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen mit­zu­ar­bei­ten. Mit Kli­ma­schutz und Digi­ta­li­sie­rung wird Tech­nik für die Brei­te der Gesell­schaft rele­vant. Hier sind die Per­spek­ti­ven von Frau­en enorm wichtig.“

Die Ver­an­stal­te­rin­nen haben 2021 das Posi­ti­ve aus der Coro­na-Pan­de­mie mit­ge­nom­men: die gute Reso­nanz auf die Online-Kur­se in 2020. Erst­mals fand damals die Feri­en­ak­ti­on nicht in Prä­senz, son­dern nur digi­tal statt. Und erst­mals gab es auch eine gemein­sa­me Ver­an­stal­tung aller vier MUT-Stand­or­te in Ober­fran­ken. „Die­se Idee ist ursprüng­lich durch die beson­de­ren Umstän­de der Coro­na-Pan­de­mie ent­stan­den, um über­haupt Ange­bo­te zur Berufs­ori­en­tie­rung machen zu kön­nen“, so Ina Sin­ter­hauf, Initia­to­rin von „MUT – Mäd­chen und Tech­nik“ an der Hoch­schu­le Coburg. „Das hat sich aber als ech­ter Glücks­fall erwie­sen und Poten­zia­le frei­ge­setzt.“ Zum Bei­spiel konn­ten so auch Mäd­chen teil­neh­men, die wei­ter von einem der vier Hoch­schul­stand­or­te ent­fernt wohnen.

