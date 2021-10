PRETZ­FELD. 15 Tages­ord­nungs­punk­te hat­te Zwei­ter Bür­ger­mei­ster Jür­gen Kai­ser (WPA) wäh­rend der Markt­ge­mein­de­rats­sit­zung in der Schul­sport­hal­le abzu­ar­bei­ten als er Bür­ger­mei­ster Steffen…

Pretz­feld: Kein Zaun für Kin­der­spiel­platz in der Altreuth

Bam­berg – 34 Künst­le­rin­nen und Künst­ler zei­gen in ihren Wer­ken eine gro­ße Band­brei­te künst­le­ri­scher Dar­stel­lungs­mög­lich­kei­ten, zu der sie die Auseinandersetzung…

Bam­berg: Jah­res­aus­stel­lung „Wal­des­lust“ in der Stadt­ga­le­rie Vil­la Des­sau­er

Lich­ten­fels: Bier­ta­sting mit der Tou­ris­mus­re­gi­on Ober­main Jura – Rest­plät­ze für den 22. Okto­ber 2021 ver­füg­bar

Lich­ten­fels – „Sehen, rie­chen, schmecken“ heißt es am Frei­tag, 22. Okto­ber 2021, ab 17:30 Uhr, in der Fuch­sen­müh­le in Horsdorf…