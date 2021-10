Regio­nal und sai­so­nal sind aktu­ell die wich­tig­sten Schlag­wor­te, wenn es um gesun­des und nach­hal­ti­ges Essen geht. Doch wie ler­nen jun­ge Men­schen, wel­che Lebens­mit­tel bei uns wach­sen und wann man sie ern­tet? Hier kann Acker e.V. prak­ti­sche Ant­wor­ten lie­fern. Acker e.V. ist ein Ernäh­rungs- und Gesund­heits­bil­dungs­pro­gramm für Grund- und wei­ter­füh­ren­de Schu­len der 3. bis 8. Jahr­gangs­stu­fe. Es hat zum Ziel, den Schü­le­rin­nen und Schü­lern Wert­schät­zung für Natur und Lebens­mit­tel sowie Wis­sen über gesun­de Ernäh­rung zu vermitteln.

Gesund­heits­kom­pe­tenz stärken

„Mit Acker e.V. wol­len wir die Ernäh­rungs­kom­pe­tenz der Kin­der stär­ken und damit die Wei­chen für gesun­des Ess­ver­hal­ten stel­len“, so Doris Spod­dig, Ernäh­rungs­fach­kraft bei der AOK in Bam­berg. Zum Start Acker e.V. legen die Schü­le­rin­nen und Schü­lern einen Schul­gar­ten als inter­ak­ti­ven Lern­ort an. Der star­ke Pra­xis­be­zug und die Ein­bin­dung des Pro­gramms in den Lehr­plan för­dern neben dem Ernäh­rungs­ver­hal­ten der Kin­der auch Bewe­gungs­freu­de und sozia­le Kom­pe­ten­zen. Die Mäd­chen und Buben pflan­zen, pfle­gen und ern­ten das Gemü­se nicht nur, son­dern ver­ar­bei­ten und ver­mark­ten es auch.

Schu­le als nach­hal­ti­ger und gesund­heits­för­dern­der Lernort

Im kom­men­den Jahr kön­nen wei­te­re 50 Schu­len in Bay­ern bei Acker e.V. mit­ma­chen und unter fach­kun­di­ger Betreu­ung ihr eige­nes Gemü­se auf dem schul­ei­ge­nen Acker anbau­en. „Seit 2017 sind im Rah­men der Zusam­men­ar­beit bereits in rund 100 baye­ri­schen Schu­len Gemü­se­gär­ten ange­legt oder wie­der­be­lebt wor­den“, so Doris Spod­dig. Die AOK unter­stützt die Umset­zung des mehr­fach aus­ge­zeich­ne­ten Schul­pro­gramms des gemein­nüt­zi­gen Ver­eins Acker e.V. finan­zi­ell, der Schu­le ent­ste­hen kei­ne Kosten. Eine inter­ak­ti­ve Lern­platt­form mit vie­len krea­ti­ven Anbau­tipps und Rezept­ideen für zu Hau­se run­det das Bil­dungs­pro­gramm ab.

Inter­es­sier­te Schu­len kön­nen sich bis 30. Novem­ber form­los mit einem kur­zen Schrei­ben bewer­ben unter team-​sued@​acker.​co . Bei Inter­es­se zur Teil­nah­me oder auch bei wei­te­ren Fra­gen zu Acker e.V. kann die Gesund­heits­fach­kraft Doris Spod­dig von der AOK in Bam­berg wei­ter­hel­fen: Tele­fon 0951 /9336–242 oder per E‑Mail doris.​spoddig@​by.​aok.​de