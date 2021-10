Inzi­denz­wert

Der aktu­el­le Inzi­denz­wert des Land­kreis Coburg beträgt laut RKI 98,2 (Stand 11.10.).

Infek­ti­ons­ge­sche­hen und Varianten

In der ver­gan­ge­nen Woche gab es im Land­kreis Coburg 84 Neuinfektionen.

Die Ansteckun­gen gehen zurück auf Ansteckun­gen im pri­va­ten Umfeld. Dar­über hin­aus gibt es aber auch eini­ge Fäl­le in Schulklassen.

Testun­gen am Test­zen­trum Coburg Stadt und Land

Ins­ge­samt sind in der KW 39 727 PCR-Tests und 274 Schnell­tests am Test­zen­trum an der HUK-COBURG are­na durch­ge­führt wor­den. Von den Schnell­tests waren acht positiv.

Aktu­el­le Impf­zah­len für Coburg Stadt und Land (11.10.2021)

voll­stän­di­ge Impfserie Impf­zen­trum 52.499 Haus­ärz­te 28.709 Gesamt 81.208 Impf­quo­te 63,7%

Ins­ge­samt wur­den bis­lang 156.565 Imp­fun­gen in Stadt und Land­kreis Coburg (inklu­si­ve der Erst- und Auf­fri­schungs­imp­fun­gen) Imp­fun­gen durch­ge­führt. 1722 Auf­fri­schungs­imp­fun­gen gab es bereits.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie auch auto­ma­tisch über den Land­kreis­funk. Anmel­dung hier­für unter http://www.landkreis-coburg.de/2192–0‑Landkreisfunk.html