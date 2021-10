„Bam­berg on tour“-Radlerinnen und ‑Rad­ler besu­chen unter ande­rem die Stän­di­ge Wache, die in die­sem Jahr 75. Jubi­lä­um feiert

Bei der Ver­an­stal­tung „Bam­berg on tour“, die seit 2010 nahe­zu jähr­lich ange­bo­ten wird, radeln Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gemein­sam mit der Stadt­spit­ze durch Bam­berg und infor­mie­ren sich über wich­ti­ge Pro­jek­te, Insti­tu­tio­nen und Ent­wick­lun­gen in Bam­berg. In die­sem Jahr fei­ert die Stän­di­ge Wache am Mar­ga­re­ten­damm 75-jäh­ri­ges Bestehen. Anlass genug für die „Bam­berg on tour“ am Sonn­tag, 24. Okto­ber, sich mit die­sem Amt und der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr ins­ge­samt zu beschäf­ti­gen. Besucht wird dar­über hin­aus das im ver­gan­ge­nen Jahr bezo­ge­ne neue Gerä­te­haus am Ochsenanger.

Treff­punkt ist um 15.30 Uhr am Rat­haus Max­platz. Nach der Begrü­ßung wird am Heu­markt Geschich­te auf­ge­ar­bei­tet: Dort befand sich in äußerst beeng­ten Ver­hält­nis­sen bis 1980 die Haupt­wa­che. In die­sem Jahr gelang dann auch der Sprung in das frei­ge­wor­de­ne Gelän­de am Hafen, auf dem vor­her Baracken stan­den. In der Stän­di­gen Wache am Mar­ga­re­ten­damm, dem näch­sten Ziel der Rad­le­rin­nen und Rad­ler, ste­hen Feu­er­wehr­be­am­te der Stadt Bam­berg im 24 Stun­den-Dienst zu je drei Wach­ab­tei­lun­gen min­de­stens in Staf­fel­stär­ke (sie­ben Feu­er­wehr­leu­te) bereit, um schnell auf unter­schied­li­che Gefah­ren reagie­ren zu kön­nen. Das erfor­dert eine brei­te Aus­bil­dung. So ist jede haupt­amt­li­che Kraft befä­higt, jedes Fahr­zeug des umfang­rei­chen Fuhr­parks – aus­zugs­wei­se Hil­fe­lei­stungs­lösch­fahr­zeug, Dreh­lei­ter­fahr­zeug, Rüst­wa­gen und die neu­ste Anschaf­fung, einen Gerä­te­wa­gen Gefah­ren­gut – einzusetzen.

Das Gerä­te­haus am Och­sen­an­ger, genau­er in der Hein­rich-Sem­lin­ger-Stra­ße 11, im Mai des ver­gan­ge­nen Jah­res bezo­gen, ist die Hei­mat der ehe­ma­li­gen Lösch­grup­pen 5 und 6, jetzt fusio­nier­te Lösch­grup­pe 5/6 Gaustadt-Micha­els­berg. Die rund 50 Feu­er­wehr­frau­en und ‑män­ner waren vor­her in der Stei­ger­wald­stra­ße und der Neu­en Resi­denz unter­ge­bracht. Beson­der­heit des moder­nen Stand­orts ist der Schlauch­wa­gen. Der kommt zum Ein­satz, wenn Was­ser am wei­ter ent­fern­ten Brand­herd, etwa im Wald, fehlt, denn mit Hil­fe des Fahr­zeugs kann auf eine Län­ge von bis zu zwei Kilo­me­tern pro­blem­los und schnell eine Schlauchstrecke ver­legt werden.

Tour-Details, Anmel­dung, recht­li­cher Hinweis

Start der „Bam­berg on tour“ am Sonn­tag, 24. Okto­ber, ist um 15.30 Uhr auf dem Max­platz. Ins­ge­samt sind für die Rad­tour zu den Stand­or­ten der Feu­er­wehr zwei­ein­halb Stun­den ange­setzt. Eine Anmel­dung ist nicht nötig. Auf­grund der gel­ten­den Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung ist aber Fol­gen­des zu beach­ten: Im Gerä­te­haus am Och­sen­an­ger wer­den auch Innen­räu­me unter die Lupe genom­men. Nur den­je­ni­gen kann Zutritt gewährt wer­den, die gete­stet, gene­sen oder geimpft sind. Es wird gebe­ten, ent­spre­chen­de Nach­wei­se bereit­zu­hal­ten und im Inne­ren min­de­stens medi­zi­ni­sche Mas­ken auf­zu­set­zen. Wer nicht gete­stet, gene­sen oder geimpft ist, kann ger­ne an die­ser „Bam­berg on tour“ teil­neh­men ohne aber die Räum­lich­kei­ten zu betre­ten. Die Teil­nah­me an „Bam­berg on tour“ erfolgt auf eige­ne Gefahr und eige­nes Risi­ko, den Anwei­sun­gen der Begleit­per­so­nen ist Fol­ge zu leisten.