Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner leg­te Kranz am Grab nieder

Land­rat Hel­mut G. Walt­her (SPD) ist in sei­ner Amts­zeit am 8.10.1981 ver­stor­ben. Zum Geden­ken an sei­nen Amts­vor­gän­ger besuch­te Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner (CSU) mit dem ehem. Geschäfts­lei­ter des Land­rats­amts, Gün­ter Ebert und Mathi­as Walt­her (Sohn von Land­rat Walt­her) die Grab­stät­te in Schney.