Schu­lung zur Durch­füh­rung von Point-of-Care Anti­gen-Schnell­testun­gen in Betrieben

Mit dem Herbst steigt nun auch wie­der die Zahl der Coro­na-Fäl­le. Um Beein­träch­ti­gun­gen durch mög­li­che Qua­ran­tä­ne-Anord­nun­gen zu ver­hin­dern, ist es für Unter­neh­men wich­tig, Sicher­heit zu erlan­gen. Der BRK-Kreis­ver­band Kulm­bach bie­tet des­halb Schu­lun­gen zur Durch­füh­rung von „Point-of-Care-Anti­gen-Schnell­testun­gen“ auf das Cor­a­na­vi­rus SARS-CoV‑2 im betrieb­li­chen Kon­text an. Die Schu­lung rich­tet sich an Per­so­nen, die im betrieb­li­chen Umfeld Anti­gen-Schnell­tests an ande­ren Men­schen vor­neh­men oder die Durch­füh­rung von Selbst­tests durch geschul­tes Per­so­nal unter Beob­ach­tung anbie­ten und bestä­ti­gen möch­ten. Im Beson­de­ren ist die Schu­lung für betrieb­li­chen Testun­gen aus­ge­rich­tet und spricht daher Betrie­be, Han­del, Hand­werk, ambu­lan­te Pfle­ge­dien­ste und sta­tio­nä­re Pfle­ge­ein­rich­tun­gen, Schu­len und Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen, Arzt- und Zahn­arzt­pra­xen sowie Apo­the­ken an. Aber auch Per­so­nen aus medi­zi­ni­schen, pfle­ge­ri­schen oder son­sti­gen Heil­be­ru­fen und Inter­es­sier­te ohne medi­zi­ni­sche Vor­kennt­nis­se sind Adres­sa­ten der Schu­lung. Die Ein­wei­sung erfolgt durch qua­li­fi­zier­tes und ärzt­lich ein­ge­wie­se­nes, erfah­re­nes Per­so­nal. Die per­sön­li­che Schutz­aus­rü­stung (PSA) und Test-Kits für den Schu­lungs­zweck wer­den für die Schu­lung zur Ver­fü­gung gestellt. Von den recht­li­chen Grund­la­gen, über Hygie­ne­maß­nah­men bis hin zum kon­kre­ten Abstrich-Ver­fah­ren bie­tet die etwa drei­stün­di­ge Prä­senz­schu­lung in Theo­rie und Pra­xis ein umfang­rei­ches Wis­sen an.

Mehr Infor­ma­tio­nen und Anmel­dun­gen unter: www​.brk​-kulm​bach​.de. Dort fin­den Inter­es­sen­ten auch Terminangebote.