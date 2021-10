Schlen­ker­la star­tet ruhig in die Bockbiersaison

Bereits zum zwei­ten Mal in Fol­ge star­tet die histo­ri­sche Rauch­bier­braue­rei Schlen­ker­la ohne den tra­di­tio­nel­len Bock­an­stich in die Bam­ber­ger Stark­bier­sai­son. Ab kom­men­dem Don­ners­tag, den 7. Okto­ber 2021, gibt es den Aecht Schlen­ker­la Rauch­bier Urbock wie­der frisch gezapft vom Holz­fass im histo­ri­schen Braue­rei­aus­schank – aller­dings nicht als Steh­bier, son­dern nur am Platz. Dafür wird es zum Bock­aus­schank am Don­ners­tag auch mehr Sitz­plät­ze im Domi­ni­ka­ner­hof geben. Aecht Schlen­ker­la Rauch­bier Urbock gibt es ab 16 Uhr im Aus­schank. Dann schließt an die­sem Tag auch bereits die Gassenschänke.

Ruhi­ger als gewohnt wird das Schlen­ker­la in die­sem Jahr in die Stark­bier­sai­son star­ten. So wird es am tra­di­tio­nel­len Bock­bier­wo­chen­en­de deut­lich über­sicht­li­cher zuge­hen, als die Bam­ber­ger das aus den ver­gan­ge­nen Jah­ren gewöhnt sind. Ohne offi­zi­el­len Anstich gibt es den frisch gezapf­ten Aecht Schlen­ker­la Rauch­bier Urbock am 7. Okto­ber nur am Sitz­platz und nicht als Steh­bier. Dafür ste­hen im Domi­ni­ka­ner­hof am Don­ners­tag mehr Sitz­platz­mög­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung, an denen Stark­bier­freun­de ganz ent­spannt und mit gebo­te­nem Abstand ihr Seid­la genie­ßen können.

„Damit wol­len wir sicher­stel­len, dass es in unse­rem Domi­ni­ka­ner­hof nicht zu einem unüber­sicht­li­chen Dicht an Dicht kommt“, sagt Mat­thi­as Trum, Schlen­ker­la Bräu in 6. Fami­li­en­ge­nera­ti­on. „Die Covid-19-Pan­de­mie ist noch nicht über­stan­den. Und auch wenn die Auf­la­gen mitt­ler­wei­le gelockert sind, haben wir als Gastro­no­men hier wei­ter­hin eine gro­ße Ver­ant­wor­tung.“ Einen tra­di­tio­nel­len Bock­bier­an­stich, wie man ihn vom Schlen­ker­la kennt, wird es daher auch in die­sem Jahr lei­der nicht geben: „Der Bock­an­stich, wie wir und unse­re Gäste ihn lie­ben, lebt von der Gesel­lig­keit. Zum gemein­sa­men Genuss gehört das Gedrän­ge im Domi­ni­ka­ner­hof ja schon dazu. Dass die­ses gemein­schaft­li­che Trinkerleb­nis nicht recht mit der aktu­el­len Situa­ti­on zusam­men­geht, liegt auf der Hand.“

Bock­bier auch ohne Anstich

Die gute Nach­richt: Auf den Aecht Schlen­ker­la Rauch­bier Urbock muss natür­lich nie­mand ver­zich­ten. Auch in die­sem Jahr ist er im Okto­ber wie­der ab dem ersten Don­ners­tag nach dem Tag der Deut­schen Ein­heit (also ab dem 7. Okto­ber 2021) erhält­lich. Wie gewohnt kön­nen Sie den Urbock in der histo­ri­schen Braue­rei­gast­stät­te direkt aus dem Holz­fass gezapft genießen.

Wer sei­nen Schlen­ker­la Urbock lie­ber gemüt­lich zu Hau­se trin­ken möch­te, kann sich das Tra­di­ti­ons­bier auch als Fla­schen­ab­fül­lung holen. Erhält­lich ist der Urbock in der Fla­sche im Schlen­ker­la Braue­rei­ver­kauf am Obe­ren Ste­phans­berg oder im gut sor­tier­ten Geträn­ke­han­del. Auch mög­lich: online bestel­len und direkt bis vor die Haus­tür lie­fern las­sen. Im Schlen­ker­la Online­shop https://​shop​.schlen​ker​la​.de/​R​a​u​c​h​b​i​e​r​-​U​r​b​ock

Über den Rauch­bier Urbock:

Bereits im Früh­som­mer wird der Rauch­bier Urbock nach altem Fami­li­en­re­zept gebraut. Bis zur Bock­sai­son im Herbst hat er dann viel Zeit, um in den histo­ri­schen Fel­sen­kel­lern unter dem Bam­ber­ger Ste­phans­berg zu rei­fen. So kann der Rauch­bock sei­nen beson­de­ren Cha­rak­ter ent­wickeln: Voll­mun­dig und herb-rau­chig. Ein Muss für jeden Rauchbier-Liebhaber.

Zur Bam­ber­ger Stark­bier­zeit von Okto­ber bis Ende Novem­ber wird der Urbock im histo­ri­schen Braue­rei­aus­schank frisch vom Holz­fass gezapft, im Dezem­ber und Janu­ar aus der Fla­sche ausgeschenkt.