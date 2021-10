Anläss­lich des 65. Jah­res­ta­ges der Unga­ri­schen Volks­auf­stan­des am 23.10.2021 lädt MdL Jan Schif­fers (AfD) ein zum poli­ti­schen „Unga­ri­schen Abend“. Wir dis­ku­tie­ren ab 17:00 Uhr über das deutsch-unga­ri­sche Ver­hält­nis, das Bild Ungarns in den hie­si­gen Medi­en und die poli­ti­sche Lage in Ungarn, ins­be­son­de­re im Hin­blick auf die Migra­ti­ons- und Fami­li­en­po­li­tik. Für das leib­li­che Wohl ist bei unga­ri­schen kuli­na­ri­schen Spe­zia­li­tä­ten gesorgt. Um Anmel­dung unter 0951/91416645 oder nachricht@​jan-​schiffers-​mdl.​de wird gebeten.