Ab dem 04.10.21 ist der Erwerb der Dau­er­kar­ten für die kom­men­de Sai­son des EV Peg­nitz mög­lich. Der Ver­kauf erfolgt aus­schließ­lich online über http://​tickets​.evpeg​nitz​.de

Dau­er­kar­ten gel­ten für die 9 Heim­spie­le der Haupt­run­de, die 6 bzw. 7 Spie­le der Auf- oder Abstiegs­run­de sowie ggf. Freund­schafts­spie­le der 1. Mann­schaft und sind inner­halb des jewei­li­gen Per­so­nen­krei­ses je nach Kar­ten­ka­te­go­rie übertragbar.

Die Prei­se für die­se Sai­son betragen:

120,- € für Voll­zah­ler (EVP-Mit­glie­der: 97,50 €)

97,50 € für Ermä­ßig­te = Schü­ler, Stu­den­ten, Behin­der­te und Rent­ner gegen Vor­la­ge eines ent­spre­chen­den Nach­wei­ses (EVP-Mit­glie­der: 82,50 €)

52,50- € für Juni­ors = Kinder/​Jugendliche von 8 bis 15 Jah­re (EVP-Mit­glie­der: 37,50 €)

Kin­der unter 8 Jah­ren haben frei­en Eintritt.

Die Dau­er­kar­ten kön­nen gegen Ver­sand­ko­sten zuge­sen­det oder nach erfolg­ter Online-Bezah­lung in der Woche vor dem ersten Heim­spiel an zwei Ter­mi­nen an der Eis­sta­di­on­kas­se abge­holt werden:

Diens­tag, 26.10.21 10:00–12:00 Uhr

Don­ners­tag, 28.10.21 18:00–20:00 Uhr

Der Dau­er­kar­ten­ver­kauf endet am 17.10.21.