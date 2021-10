Fei­er­li­cher Auf­takt für die Studierenden

Sie sind da: Nach den offi­zi­el­len Erst­se­me­ster­ta­gen am Cam­pus der Hoch­schu­le Hof wur­den nun die ersten Stu­die­ren­den des neu­en Stu­di­en­gangs Inno­va­ti­ve Gesund­heits­ver­sor­gung auch an ihrer neu­en Wir­kungs­stät­te in Kro­nach begrüßt. Die Lucas-Cra­nach-Cam­pus-Stif­tung hat­te unter Feder­füh­rung von Vor­sit­zen­dem Hans Reb­han zu einer Auf­takt­ver­an­stal­tung in die Kühn­lenz­pas­sa­ge Kro­nach gela­den. Dabei gab es in unge­zwun­ge­nem Rah­men die Chan­ce, die Stadt Kro­nach, die künf­ti­gen Lehr­räu­me, aber auch sich selbst unter­ein­an­der etwas kennenzulernen.

Bereits im März des Jah­res war der Lucas-Cra­nach-Cam­pus mit dem Stu­di­en­gang „Auto­no­mes Fah­ren“ der Hoch­schu­le Coburg offi­zi­ell gestar­tet. Mit der Auf­takt­ver­an­stal­tung für die „Inno­va­ti­ve Gesund­heits­ver­sor­gung“ und dem Start­schuss in das erste Seme­ster fei­er­te der LCC nun auch als neu­er Stand­ort der Hoch­schu­le Hof sei­ne offi­zi­el­le Première.

Raum für Mut und Kreativität

„In Kro­nach sol­len künf­tig inno­va­ti­ve Köp­fe Visio­nen zum Ein­satz neu­er Tech­no­lo­gien im Gesund­heits- und Sozi­al­we­sen aus­ar­bei­ten und sie zum Leben erwecken. Dabei zählt die Mei­nung, die Krea­ti­vi­tät und die Moti­va­ti­on jedes Ein­zel­nen“ so Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann im Rah­men eines von Dr. Mar­kus Neu­feld mode­rier­ten Gesprächs zur Begrü­ßung der 13 neu­en Stu­die­ren­den. Und wei­ter: „Wir wol­len nicht nur in unse­rem ersten Kro­nacher Stu­di­en­gang gemein­sam mit den Stu­die­ren­den neue Wege gehen, son­dern unser Stand­ort Kro­nach soll auch ein co-crea­ti­ver Cam­pus sein, der sich gemein­sam mit den Stu­den­ten wei­ter­ent­wickelt. Wir möch­ten einen Cam­pus, der zum Mit­ma­chen ein­lädt!“ Bei der Ein­füh­rungs­ver­an­stal­tung in der Kro­nacher Kühn­lenz­pas­sa­ge über­brach­ten u.a. auch Bay­erns Wis­sen­schafts­mi­ni­ster Bernd Sibler (per Video­bot­schaft), Kro­nachs 1. Bür­ger­mei­ste­rin Ange­la Hof­mann und Land­rat Klaus Löff­ler ihre guten Wün­sche und Tipps für die Regi­on an die neu­en Studierenden.

Deutsch­land­weit ein­ma­li­ges Angebot

Mit dem Stu­di­en­gang Inno­va­ti­ve Gesund­heits­ver­sor­gung bie­tet die Hoch­schu­le Hof am Lucas-Cra­nach-Cam­pus in Kro­nach ein in die­ser Form ein­ma­li­ges Ange­bot: „Durch die Inter­dis­zi­pli­na­ri­tät des Stu­di­en­gangs tau­chen wir in die unter­schied­lich­sten Fach­rich­tun­gen wie Tech­nik, Infor­ma­tik, Inge­nieur­we­sen, Gesund­heit- und Sozi­al­we­sen oder auch Manage­ment ein und ver­knüp­fen die­se mit­ein­an­der“ so Stu­di­en­gan­glei­ter Prof. Dr. Gerald Schmo­la. Den Stu­den­ten ste­hen dabei nicht nur erfah­re­ne Pro­fes­so­ren zu Sei­te, son­dern auch Men­to­ren, die Inno­va­ti­on för­dern und jeder­zeit Unter­stüt­zung bie­ten. In Zusam­men­ar­beit mit Unter­neh­men aus dem Gesund­heits­sek­tor vor Ort, wer­den die Stu­di­en­in­hal­te auch pra­xis­nah vermittelt.

Ein­blicke mit Genuss

Beim Ein­füh­rungs­tag hat­ten die neu­en Erst­se­me­ster-Stu­die­ren­den die Mög­lich­keit die Stadt Kro­nach auf eine Art und Wei­se ken­nen­zu­ler­nen, wie sie selbst manch Ein­hei­mi­scher wohl noch nicht gese­hen hat: Nach dem offi­zi­el­len Teil wur­den zunächst der Kro­nacher Stadt­turm sowie der Trau­ben­kel­ler besich­tigt. Dabei kamen die Neu-Kronacher:innen neben einem klei­nen Wein­ta­sting in den Geschmack einer Pra­li­nen-Ver­ko­stung. Eine Kel­ler­füh­rung in der Obe­ren Stadt schloss sich genau­so an, wie ein Blick in die neu­en Hoch­schul­räum­lich­kei­ten in der Kulm­ba­cher Stra­ße 11. Mit dem Golf­club Kro­nach e.V., der Tur­ner­schaft Kro­nach 1861 e.V., die ein Base­ball-Abschlag­trai­ning orga­ni­sier­te, und dem ASC gaben auch drei Sport­ver­ei­ne einen ersten klei­nen Über­blick über das brei­te Ver­ein­s­an­ge­bot der Stadt.

Dank an Beteiligte

„Wir möch­ten in die­sem Zusam­men­hang ins­be­son­de­re auch den vie­len enga­gier­ten Ver­ei­nen und Pri­vat­per­so­nen dan­ken, die unse­re Stu­die­ren­den mit offe­nen Armen emp­fan­gen und ihnen den Start in Kro­nach erleich­tern“, so Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann. Nach der Besich­ti­gungs­tour schloss sich ein locke­res „Come-tog­e­ther“ aller Betei­lig­ten an. Am Mon­tag ste­hen für die neu­en Stu­die­ren­den dann bereits die ersten Grund­la­gen­fä­cher auf dem Pro­gramm und das Stu­di­um am LCC Kro­nach nimmt Fahrt auf.