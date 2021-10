Bam­berg – Seit 1. Okto­ber 2021 gibt es ein neu­es Ange­bot in Bam­berg: Die „Soz­Card – Teil­ha­be für Bam­bergs Bür­ge­rin­nen und Bür­ger“ ist gedacht für Men­schen mit gerin­gem Ein­kom­men wie Hartz IV Empfänger:innen, für Bezieher:innen von SGBII-Lei­stun­gen und Grund­si­che­rung sowie für Asylbewerber:innen im Stadtgebiet.

Die Soz­Card ermög­licht bei­spiels­wei­se ver­gün­stig­ten Ein­tritt beim Besuch von Kultur‑, Fami­li­en- und Bil­dungs­ein­rich­tun­gen. Das gilt für das E.T.A. Hoff­mann Thea­ter, Kon­zer­te der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker, die Muse­en der Stadt Bam­berg, die Stadt­bü­che­rei und Ähn­li­ches. Außer­dem kann die neue Kar­te im Bam­ba­dos-Hal­len­bad und im Sta­di­on­bad sowie bei Ange­bo­ten des Feri­en­pro­gramms der Stadt Bam­berg ver­wen­det wer­den. Bis­lang betei­li­gen sich 30 Bam­ber­ger Insti­tu­tio­nen an dem Projekt.

Zwei­ter Bür­ger­mei­ster und Sozi­al­re­fe­rent Jonas Glü­sen­kamp betont zum Start der Soz­Card: „Mein Dank gilt allen Part­ne­rin­nen und Part­nern in den Ein­rich­tun­gen, die sich betei­li­gen und damit das Pro­jekt in der Rea­li­tät umsetz­bar machen. Die Soz­Card ist ein gelun­ge­nes, nie­der­schwel­li­ges Ange­bot und ein gro­ßer sozi­al­po­li­ti­scher Erfolg. Denn Berech­tig­te müs­sen z.B. an der Kas­se nicht erst einen Bescheid aus­ein­an­der­fal­ten, son­dern haben die klei­ne, prak­ti­sche Karte.“

Der Antrag für die Soz­Card kann online unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​o​z​i​a​l​p​ass gestellt wer­den. Außer­dem lie­gen Vor­drucke im Job­cen­ter der Stadt Bam­berg und an der Info­thek des Rat­hau­ses am ZOB aus. Bei Nach­fra­gen zur Antrag­stel­lung wen­den Sie sich bit­te an: Lutz Kamm­ler, Tel. 0951 87–1567, E‑Mail: sozcard@​bamberg.​stadt.​de

Bei den fol­gen­den Bam­ber­ger Ein­rich­tun­gen, Insti­tu­tio­nen und Unter­neh­men kön­nen Sie mit Ihrer Soz­Card Ermä­ßi­gun­gen in Anspruch nehmen:

Kul­tur:

BAM­BERG Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice, Gey­ers­wörth­str. 5

Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker, Muß­stra­ße 1

Cha­peau Claque e.V., Lich­ten­hai­de­stra­ße 15

Diö­ze­san­mu­se­um Bam­berg, Dom­platz 5

E.T.A.-Hoffmann-Haus Bam­berg, Schil­ler­platz 26

ETA Hoff­mann Thea­ter, E.T.A.-Hoffmann-Platz 1

Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um, Mit­tel­stra­ße 34

Kul­tur­Ta­fel Bam­berg, Mem­mels­dor­fer Str. 128

Muse­en der Stadt Bam­berg – Histo­ri­sches Museum,

Dom­platz 7

Muse­en der Stadt Bam­berg – Stadt­ga­le­rie Bam­berg-Vil­la Des­sau­er, Hain­stra­ße 4a

Muse­en der Stadt Bam­berg – Samm­lung Ludwig,

Obe­re Brücke 1

Stadt­bü­che­rei Bam­berg, Obe­re König­s­tr. 4a

Städ­ti­sche Musik­schu­le Bam­berg, St.-Getreu-Straße 14

TaM Thea­ter am Michels­berg, Michels­berg 10f

Thea­ter im Gärt­ner­vier­tel (TIG), Joseph­stra­ße 7

Volks­hoch­schu­le Bam­berg Stadt, Tränk­gas­se 4

Zen­trum Welt­erbe, Unte­rer Mühl­brücke 5

Frei­zeit:

Bro­se Bam­berg / Bam­ber­ger Bas­ket­ball GmbH, Korn­stra­ße 20

Erster Ame­ri­can Foot­ball Club Bam­berg Bears 1986 e.V.,

Bött­ger­stra­ße 5

HC03 Bam­berg, Klo­ster­stra­ße 1

Stadt Bam­berg Bereich für Sozia­les, Pro­me­na­de­stra­ße 2a

Kauf des Fami­li­en­pas­ses „Däum­ling“

Stadt Bam­berg Jugend­amt, Pro­me­na­de­stra­ße 2a

Buchung eines Ange­bo­tes im Rah­men des Ferienabenteuers

Stadt Bam­berg Jugend­amt, Pro­me­na­de­stra­ße 2a

Kauf des Ferienpasses

Stadt­wer­ke Bam­berg Bäder GmbH, Pödel­dor­fer Str. 174

TTL Bas­ket­ball Bam­berg, Ernst-Zin­ner-Stra­ße 29

Son­sti­ge:

Bam­ber­ger Tafel e.V., Hoh­mann­stra­ße 5a

Cari­tas­ver­band für den Land­kreis Bam­berg e.V. Josefsläd­chen, Josephstr. 27

Fami­li­en­stütz­punkt SkF, Hei­lig­grab­stra­ße 14

MGH Müt­ter­zen­trum Kän­gu­ruh e.V., Hein­rich-Weber-Platz 10

Sozia­le Betrie­be der Lau­fer Mühe gGmbH

Kreis­Lauf-Kauf­haus Bam­berg, Pödel­dor­fer Str. 73

Mode macht Mut, Luit­pold­str. 25

Die Liste wird ste­tig über­ar­bei­tet. Eine aktu­el­le Fas­sung sowie eine Beschrei­bung der ent­spre­chen­den Ver­gün­sti­gun­gen fin­den Sie eben­falls unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​o​z​i​a​l​p​ass