„Kraft schöp­fen“: Unter die­sem Mot­to gibt Karin Balt­ru­schat, geist­li­che Beglei­te­rin und Exer­zi­ti­en­be­glei­te­rin, in einem drei­tei­li­gen Online-Kurs Impul­se für eine all­tags­taug­li­che Spi­ri­tua­li­tät. In der Stil­le den Weg zur eige­nen Mit­te fin­den, aus den inne­ren Quel­len Kraft schöp­fen: All das leh­ren kon­tem­pla­ti­ve Exer­zi­ti­en. An drei Aben­den kön­nen Inter­es­sier­te die­sen Weg in Theo­rie und Pra­xis ken­nen­ler­nen. The­ma­ti­sche Impul­se, klei­ne Übun­gen und Aus­tausch dar­über geben erste Ein­blicke. Der Kurs ist sowohl für Ein­stei­ger als auch für Geüb­te zur Ver­tie­fung geeig­net. Ter­mi­ne sind mitt­wochs, 13., 20. und 27. Okto­ber, jeweils 19 bis 20.30 Uhr. Ver­an­stal­ter ist das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk, die Teil­nah­me­ge­bühr für den Kurs beträgt 30 Euro.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung bis 8. Okto­ber unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de