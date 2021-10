Grund sind mit einer System­um­stel­lung ver­bun­de­ne Schulungen

Auf Grund einer inter­nen System­um­stel­lung und der damit ver­bun­de­nen Schu­lun­gen ist das Amt für Jugend und Fami­lie der Stadt Coburg in der Zeit von Mon­tag, 4. Okto­ber, bis Don­ners­tag, 7. Okto­ber, nur ein­ge­schränkt erreich­bar. Am Frei­tag, 8. Okto­ber, bleibt das Amt für Jugend und Fami­lie geschlossen.

In die­sem Zeit­raum ste­hen den Bürger*innen die Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­ten­den des Amtes aus­schließ­lich am 4. und 5.Oktober zur Ver­fü­gung. Die Fach­kräf­te der sozi­al­päd­ago­gi­schen Dien­ste sind in drin­gen­den Fäl­len am 6., sowie 7.Oktober erreichbar.