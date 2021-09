Spar­dorf – Der Hof des Bucken­ho­fer Weg 1 in Spar­dorf füllt sich: Vie­le Gäste sind gekom­men, um bei einem Früh­schop­pen gemein­sam mit der Lebens­hil­fe Erlan­gen die neue För­der­stät­te ein­zu­wei­hen. „Wir sind sehr glück­lich, nicht nur wegen der tol­len Räu­me, son­dern auch weil wir hier mit­ten­drin sind“, sagt Ein­rich­tungs­lei­te­rin Hei­ke Zit­zelsber­ger auf die Fra­ge von Ober­bür­ger­mei­ster Janik, wie es denn so lau­fe. In dem Gebäu­de der Gewo­bau befin­den sich neben der För­der­stät­te auch Per­so­nal­woh­nun­gen des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums und gleich gegen­über liegt ein gro­ßes Einkaufszentrum.

Erst im Juli ist die Ein­rich­tung, die zu den Reg­nitz-Werk­stät­ten gehört, bezo­gen wor­den. Dort erle­ben Erwach­se­ne mit schwe­rer Behin­de­rung gesell­schaft­li­che Teil­ha­be. „Alle sind begei­stert und mit­un­ter auf­ge­blüht“, erzählt ein För­der­stät­ten-Mit­ar­bei­ter. Die Ange­hö­ri­gen unter den Gästen kön­nen das nur bestä­ti­gen und sind voll des Lobs.

Ein neu­es Domi­zil war drin­gend not­wen­dig gewor­den, da das Gebäu­de in Bruck nicht mehr den Anfor­de­run­gen ent­sprach und zu klein gewor­den war. In den groß­zü­gi­gen und hel­len Gemein­schafts­zim­mern, Werk‑, Bewe­gungs- und The­ra­pie-Räu­men bie­ten sich vie­le Beschäf­ti­gungs­mög­lich­kei­ten. Davon konn­te man sich bei Rund­gän­gen in klei­nen Grup­pen ein Bild machen. Die­ses Ange­bot wur­de inter­es­siert angenommen.

Dem Team um Hei­ke Zit­zelsber­ger ist es ein gro­ßes Anlie­gen, den Men­schen mit schwe­rer Beein­träch­ti­gung eine hohe Lebens­qua­li­tät und Chan­cen auf per­sön­li­che Ent­fal­tung zu bie­ten. „Wir sehen hier jeden Tag, dass unse­ren Kli­en­tin­nen und Kli­en­ten mit hohem Hil­fe­be­darf durch Unter­stüt­zung – ohne sie zu bevor­mun­den – ihr Leben gestal­ten kön­nen“, so Zitzelsberger.