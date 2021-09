Das Büro Ener­gie und Kli­ma des Land­rats­am­tes Forch­heim hat für die Kli­ma-Akti­ons­wo­che (08. bis 17. Okto­ber 2021) im Land­kreis Forch­heim zusam­men mit wei­te­ren Akteu­ren eine Rei­he inter­es­san­ter Ver­an­stal­tun­gen orga­ni­siert. Die Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be ist auch dabei!

Das Pro­gramm der Umweltstation

Frei­tag, 8. Okto­ber um 14:00 – 16:00

Online-Semi­nar: Ein­füh­rung in BNE und Kli­ma­schutz in Kita, Hort und Schule

Inter­ak­ti­ver Ein­stieg in das Kon­zept BNE (Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung) anhand des The­mas Kli­ma­schutz. Was ist die Agen­da 2030 und wie hängt sie mit Kli­ma­schutz und dem Pro­gramm „BNE 2030“ zusam­men? Was hat das alles mit mei­ner Arbeit als ErzieherIn/​LehrerIn zu tun? Theo­rie und Pra­xistipps für die Ein­bin­dung von BNE im All­tag von Kita und Schule.

Wei­te­re Infos und Anmel­dung fin­den Sie unter www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de

Don­ners­tag, 14. Okto­ber um 15:00 – 17:00

Wet­ter­zwer­ge im Herbst unterwegs

Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be Zur Lias­gru­be 1, Eggolsheim

Der Herbst ist da, mit Wind und Regen. Doch wir ver­krie­chen uns nicht vor Käl­te und Näs­se, son­dern freu­en uns über das Was­ser, das unse­re Natur braucht! Mit Spie­len und For­scher­auf­trä­gen ent­decken wir die Spu­ren des Wet­ters in der Lias-Gru­be und basteln unse­re eige­ne Wet­ter­sta­ti­on aus Naturmaterialien.

Wei­te­re Infos und Anmel­dung fin­den Sie unter www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de

Don­ners­tag, 14. Okto­ber um 19:00 – 21:00

Online-Semi­nar: Ein­füh­rung in BNE und Kli­ma­schutz für Multiplikator*innen der Umweltbildung

Inter­ak­ti­ver Ein­stieg in das Kon­zept BNE (Bil­dung für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung) anhand des The­mas Kli­ma­schutz. Was ist die Agen­da 2030 und was haben Kli­ma­schutz und das Pro­gramm „BNE 2030“ damit zu tun?

Theo­rie und Pra­xistipps für die Ein­bin­dung von BNE im Rah­men der außer­schu­li­schen Bil­dung mit Kin­dern und Jugendlichen.

Für Pädagog*innen und Multiplikator*innen im Bereich außer­schu­li­sche Bil­dung und Umweltpädagogik.

Wei­te­re Infos und Anmel­dung fin­den Sie unter www​.umwelt​sta​ti​on​-lias​gru​be​.de

Frei­tag, 15. Okto­ber um 16:00 – 18:00

Füh­rung: Kli­ma­schutz und Nach­hal­tig­keit beim Bauen

Umwelt­sta­ti­on Lias-Gru­be Zur Lias­gru­be 1, Eggolsheim

Umwelt­sta­ti­ons­lei­te­rin und Bau­bio­lo­gin Ulri­ke Schae­fer zeigt Ihnen bei einer Füh­rung durch das Umwelt­sta­ti­ons­ge­bäu­de mit wel­chen Bau­stof­fen, Heiz- und Was­ser­sy­ste­men Sie umwelt- und kli­ma­scho­nend bau­en können.