Am Don­ners­tag, 30.September beginnt um 14 Uhr eine geführ­te Wan­de­rung rund um Pot­ten­stein mit Wan­der­füh­rer Johann Bren­del. Treff­punkt zu der etwa drei­stün­di­gen, kosten­lo­sen Tour ist vor dem Tou­ris­mus­bü­ro am Rat­haus. Die Wan­der­rou­te wird vor Ort fest­ge­legt. Für die Tour ist eine Anmel­dung zwin­gend erfor­der­lich, tele­fo­nisch unter 09243/70841 (Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein) oder über info@​pottenstein.​de. Am Frei­tag, den 01.10.2021 um 14:00 Uhr star­tet eine Exkur­si­on durchs das idyl­li­sche auto­freie Klum­per­tal. Treff­punkt am Wan­der­park­platz ober­halb der Schüt­ters­müh­le in Rich­tung Kir­chen­bir­kig, Dau­er ca. 1,5 Stun­den. Die Teil­nah­me ist kosten­los, eine Anmel­dung ist eben­falls erforderlich.