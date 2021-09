Seit mitt­ler­wei­le 40 Jah­re ste­hen sie im Dienst des Land­krei­ses Hof. Jetzt hat Land­rat Dr. Oli­ver Bär elf Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern für ihre lang­jäh­ri­ge Arbeit und ihr Enga­ge­ment im Rah­men einer klei­nen Fei­er­stun­de im Land­rats­amt Hof gedankt. Ste­fan Geb­hardt arbei­tet im Bereich der inne­ren Orga­ni­sa­ti­on der Haupt­ver­wal­tung; Ulri­ke Fuchs als Sach­be­ar­bei­te­rin in der Kreis­kas­se; Ulla Tögel ist als Ver­wal­tungs­amts­rä­tin im Bereich Was­ser­recht tätig; Ute Rödel-Scher­zer als Ver­wal­tungs­an­ge­stellt im Fach­be­reich Bau­en, Umwelt und Aus­län­der­we­sen; Wolf­gang Schricker ist Lei­ter des Fach­be­reichs Kommunalaufsicht/​Gemeindefinanzen; Gabrie­le Oel­schle­gel ist Ver­wal­tungs­fach­an­ge­stell­te im Fach­be­reich Per­so­nal­we­sen; Andrea Bau­er arbei­tet als Ver­wal­tungs­fach­an­ge­stell­te im Kreis­bau­hof Hof-Hohen­saas; Jür­gen Bau­er ist Fach­be­reichs­lei­ter für Sicher­heits­an­ge­le­gen­hei­ten, Aus­bil­dung, Gewer­be, Jagd und Fische­rei sowie Aus­bil­dungs­lei­ter; Manue­la Schal­ler arbei­tet als Ver­wal­tungs­fach­an­ge­stell­te in der Zulas­sungs­stel­le; Tho­mas Zirbs ist Ver­wal­tungs­fach­an­ge­stell­ter im Bereich Jagd- und Fische­rei­we­sen und Mari­on Köp­pel ist als Ver­wal­tungs­fach­an­ge­stell­te in der Kreis­rech­nungs­prü­fung tätig. Gemein­sam blick­ten die Jubi­la­re auf die ver­gan­ge­nen 40 Jah­re zurück und erin­ner­te sich bei der Gele­gen­heit an beson­de­re Ereig­nis­se in der Zeit. Land­rat Oli­ver Bär bedank­te sich bei den Mit­ar­bei­tern für die sehr gute Zusam­men­ar­beit. In Aner­ken­nung ihrer lang­jäh­ri­gen Tätig­keit gab es für die Jubi­la­re Geschen­ke sowie eine Urkun­de des Landkreises.