Nach­fol­ge­rin ist Bir­git Igel

Wäh­rend des Sonn­tags­got­tes­dien­stes in der Pfarr­kir­che St. Erhard ging eine lan­ge Ära zu Ende. Nach 45 Jah­ren Amts­zeit als Mes­ner wur­de der ein­sti­ge Göß­wein­stei­ner Volks­schul­leh­rer Erwin Lang ver­ab­schie­det. Ger­ne hät­te er noch ein paar Jah­re als Mes­ner der Pfar­rei St. Erhard Wich­sen­stein wei­ter gemacht, gesund­heit­li­che Grün­de zwan­gen ihn aber dazu, die­ses für ihn erfül­len­de Amt auf­zu­ge­ben. Neue Mes­ne­rin wird Bir­git Igel, die Lang schon zuvor tat­kräf­tig unter­stützt hatte.

Pfar­rer Pater Lud­wig Mazur dank­te Lang mit einem „Dan­ke-Gedicht“ und einer Dank­ur­kun­de und vom Pfarr­ge­mein­de­rat konn­te sich der schei­den­de Mes­ner über einen Geschenk­korb und einen Gut­schein freu­en. Pater Lud­wig beton­te, dass ein Got­tes­dienst ohne einen Mes­ner, der alles dafür vor­be­rei­tet und auch die Mini­stran­ten betreut, kaum vor­stell­bar wäre. Langs Ehe­frau Fran­zis­ka, die ihn all die Jah­re tat­kräf­tig unter­stützt hat­te, erhielt einen Blumenstrauß.

Pfarr­ge­mein­de­rat Joa­chim Rop­pelt hielt eine Lau­da­tio auf Erwin Lang und blick­te auf des­sen lan­ge Amts­zeit von fast einem hal­ben Jahr­hun­dert zurück. Als 1978 der dama­li­ge Mes­ner Hans Grell­ner ver­starb, muss­te ein Nach­fol­ger gefun­den wer­den. Schon ein paar Jah­re zuvor kri­stal­li­sier­te sich her­aus, das der Leh­rer Erwin Lang, ein gebür­ti­ger Etz­dor­fer, prä­de­sti­niert dafür wäre. Pfar­rer Georg Paul Bau­er hat­te Lang damals schon für ver­schie­de­ne Tätig­kei­ten in der Pfar­rei mit ins Boot geholt. Zu Lek­to­ren­dien­sten, Andach­ten und Bet­stun­den. Und so kam, laut Rop­pelt, Erwin Lang zu sei­ner neu­en Auf­ga­be als Mes­ner von St. Erhard „wie die Jung­frau zum Kind.“. Lang wur­de zum Wort­got­tes­dienst­lei­ter und Kom­mu­ni­on­hel­fer aus­ge­bil­det, in die Kir­chen­ver­wal­tung beru­fen und in den Pfarr­ge­mein­de­rat gewählt. Sechs Pfar­rer hat Lang wäh­rend sei­ner lan­gen Amts­zeit erlebt und die Klo­ster­brü­der von St. Anton in Forch­heim die oft aus­hal­fen genau­so wie die Göß­wein­stei­ner Franziskaner.

Zwei gro­ße Kir­chen­re­no­vie­run­gen fie­len eben­so in Langs Amts­zeit wie der Neu­bau des Pfarr­hau­ses und bei kei­nem Got­tes­dienst hat­te Lang jemals gefehlt. „Sonn­tags aus­schla­fen, oder gar manch­mal den Got­tes­dienst schwän­zen ist für einen Mes­ner ein­fach nicht drin“, beton­te Rop­pelt und lob­te, das Lang die­se ihm so wich­ti­ge Auf­ga­be immer mit Freu­de, aus reli­giö­ser Über­zeu­gung aus­ge­führt habe und dar­in auch eine Beru­fung sah. Langs Frau Fran­zis­ka hat­te in den Anfangs­jah­ren sei­ner Mes­ner­tä­tig­keit den Mes­ner­dienst wäh­rend der Früh­mes­sen über­nom­men als Lang noch als Leh­rer aktiv war. Die schön­sten bei­den Erleb­nis­se für Lang selbst als Mes­ner waren die bei­den Besu­che des ein­sti­gen Bam­ber­ger Weih­bi­schofs Wer­ner Rad­spie­ler als die­ser den neu­en Altar ein­weih­te und spä­ter das gro­ße Friedhofskreuz.

Dank­bar sei man da man mit Bir­git Igel eine flei­ßi­ge Nach­fol­ge­rin gefun­den habe. Rop­pelt wünsch­te ihr bei ihrer neu­en Auf­ga­be viel Aus­dau­er und Freu­de. „Ich mache das ger­ne aus Über­zeu­gung“, beton­te die neue Mesnerin.