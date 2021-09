Im Herbst 2021 bie­tet die Trach­ten­be­ra­tungs­stel­le des Bezirks Ober­fran­ken wie­der eine viel­fäl­ti­ge Aus­wahl an Kur­sen an. In den Semi­na­ren erler­nen Inter­es­sier­te unter Anlei­tung erfah­re­ner Refe­ren­tin­nen tra­di­tio­nel­le tex­ti­le Arbeitstechniken.

Im Trach­ten­näh­kurs erhal­ten sowohl Anfän­ger als auch Fort­ge­schrit­te­ne Unter­stüt­zung im Nähen einer eige­nen ober­frän­ki­schen Tracht. Im Stick­kurs erler­nen die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer die vier Grund­stich­ar­ten und wen­den die­se in einem klei­nen Pro­jekt an. Der Kurs „Per­len­stul­pen“ führt in das Stricken und Häkeln mit Per­len ein.

Trach­ten­näh­kurs am Wochenende

Am 5. Novem­ber 2021 beginnt ein krea­ti­ves Näh­wo­chen­en­de im Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land in Frens­dorf. Unter fach­kun­di­ger Lei­tung kann Neu­es begon­nen oder Pro­jek­te voll­endet wer­den. Der Kurs ist glei­cher­ma­ßen geeig­net für Anfän­ger und Fortgeschrittene.

Datum: Fr 05.11.2021 (18:30 – 21:30 Uhr), Sa 06.11. (10 – 16 Uhr), So 07.11. (10 – 13 Uhr)

Ver­an­stal­tungs­ort: Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land, Semi­nar­raum, Gar­ten­ein­gang, Haupt­stra­ße 3, 96158 Frensdorf

Bit­te mit­brin­gen: Eige­ne Aus­rü­stung samt Nähmaschine

Kurs­ge­bühr: 60 Euro

Anmel­dung: Bei Damen- und Her­ren­schnei­der­mei­ste­rin Chri­stia­na von Roit unter mail@​christiana-​von-​roit.​de oder Tel.: 0172 2450473

Trach­ten­näh­kurs

Ein Kurs für alle, die sich unter fach­kun­di­ger Anlei­tung eine eige­ne ober­frän­ki­sche Tracht nähen möch­ten. Der Kurs fin­det jeweils im Abstand von zwei Wochen statt.

Datum: Ab dem 06.10.2021 jeweils mitt­wochs von 18:30 – 21:30 Uhr

Ver­an­stal­tungs­ort: Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land, Semi­nar­raum, Gar­ten­ein­gang, Haupt­stra­ße 3, 96158 Frensdorf

Bit­te mit­brin­gen: Eige­ne Aus­rü­stung samt Nähmaschine

Kurs­ge­bühr: Pro Abend 13 Euro

Anmel­dung: Bei Damen- und Her­ren­schnei­der­mei­ste­rin Chri­stia­na von Roit unter mail@​christiana-​von-​roit.​de oder Tel.: 0172 2450473

Stick­kurs: Immer dem Faden nach…

Die Kunst des Stickens und das Bedürf­nis zu schmücken und zu deko­rie­ren, sind bei­na­he so alt wie die Mensch­heit. Immer schon wur­den Gebrauchs­ge­gen­stän­de und Klei­dungs­stücke mit far­bi­gen Fäden ver­ziert und ein­fa­che Sti­che kunst­voll kom­bi­niert. Eigent­lich gibt es nur vier Grund­stich­ar­ten, die in die­sem Kurs vor­ge­stellt wer­den. Die­se wer­den dann nach Vor­la­ge oder eige­nem Ent­wurf in einem klei­ne­ren Pro­jekt wie Nadelm­äpp­chen, Arm­band oder der­glei­chen umge­setzt. Das Pro­bier­ma­te­ri­al wird gestellt, das Pro­jekt­ma­te­ri­al im Kurs direkt gekauft. Der Kurs ist auch für Anfän­ger geeignet.

Datum: Sa 30.10.2021, 10 – 16 Uhr

Ver­an­stal­tungs­ort: Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land, Semi­nar­raum, Gar­ten­ein­gang, Haupt­stra­ße 3, 96158 Frensdorf

Bit­te mit­brin­gen: Hand­ar­beits­sche­re und Nadel, Stift und Papier für Noti­zen und Entwürfe

Kurs­ge­bühr: 25 Euro

Anmel­dung: Bei Susan­ne Hinz unter rosanne-​ideen@​franken-​online.​de

Per­len­stul­pen – Stricken und Häkeln mit Perlen

Das Häkeln und Stricken mit Per­len sind bie­der­mei­er­li­che Hand­ar­bei­ten, die in den 1920er Jah­ren zuletzt so rich­tig aktu­ell waren und in den letz­ten Jah­ren wie­der­ent­deckt wur­den. Wer Grund­la­gen im Stricken und Häkeln beherrscht, schafft das auch. Auch die Stul­pen, die den Hand­rücken und die Hand­fes­sel wär­men und schmücken, sind längst wie­der in Mode gekom­men. Ver­ziert mit Per­len, wer­den sie zum Blick­fang und zu einem kost­ba­ren indi­vi­du­el­len Ein­zel­stück, abge­stimmt auf die eige­ne Gar­de­ro­be. Der Kurs führt in zwei Per­len-Strick­tech­ni­ken ein und ver­mit­telt Wis­sens­wer­tes zur Umset­zung von Anlei­tun­gen und eige­nen Ent­wür­fen. Das Per­len­stricken lässt sich belie­big mit Häkel­spit­zen, Zopf- und Loch­mu­stern kom­bi­nie­ren. Vor­aus­set­zung für die Teil­nah­me sind grund­le­gen­de Strick­kennt­nis­se (rech­te, lin­ke und Randmaschen).

Datum: Fr 12.11.2021, 14:30 – 17:30 Uhr

Ver­an­stal­tungs­ort: Bau­ern­mu­se­um Bam­ber­ger Land, Semi­nar­raum, Gar­ten­ein­gang, Haupt­stra­ße 3, 96158 Frensdorf

Bit­te mit­brin­gen: Strumpf­woll­re­ste und Glas­per­len mit 2,5–3,0 mm Durch­mes­ser für ein Pro­be­stück, Häkel- und Strick­na­deln der Stär­ke 2,0–2,5, Nähfaden,

Sche­re, karier­tes Papier, Blei­stift und Radier­gum­mi. Per­len­na­deln und Anlei­tun­gen sind auch bei der Kurs­lei­te­rin erhältlich.

Kurs­ge­bühr: 14,40 Euro

Anmel­dung: Unter info@​vhs-​bamberg-​land.​de

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen und Hin­wei­se auf die gera­de gül­ti­gen Hygie­ne-Regeln fin­den Sie auf der Home­page des Bau­ern­mu­se­ums Bam­ber­ger Land unter https://​www​.bau​ern​mu​se​um​-frens​dorf​.de/