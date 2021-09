Ach­tung, Lesen ist ansteckend!

Am 24. Okto­ber ist „Tag der Biblio­the­ken“, an dem rund 11.000 Biblio­the­ken in Deutsch­land auf ihr Ange­bot auf­merk­sam machen. Auch die Stadt­bi­blio­thek betei­ligt sich dar­an und zwar vom 1. bis 30. Okto­ber mit einer Medi­en­prä­sen­ta­ti­on unter dem Mot­to „Ach­tung, Lesen ist ansteckend!“ in der Gale­rie von RW21. Dabei infor­miert die Stadt­bi­blio­thek über die „Sucht­ge­fahr Lesen“, bie­tet Ein‑, Aus- und Rück­blicke in das Biblio­theks­we­sen und die Welt der Bücher.