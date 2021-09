Die Son­der­aus­stel­lung „Zei­ten-Wech­sel“ im Spiel­zeug­mu­se­um in Neu­stadt bei Coburg endet am Sonn­tag, 3. Okto­ber – aller­dings nicht sang- und klang­los, son­dern mit einer attrak­ti­ven und abwechs­lungs­rei­chen Zeit­rei­se für die gan­ze Fami­lie. Von 10 bis 17 Uhr lädt das Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt am Tag der Deut­schen Ein­heit ins Muse­um ein, um mit allen Sin­nen den Zeit­geist der 1920er- bis 1990er-Jah­re zu erleben.

Von Elfer raus bis Har­ry Potter

Am 3. Okto­ber ver­wan­delt sich von 10 bis 17 Uhr das Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt in eine Zeit­ma­schi­ne. Klein und Groß kön­nen mit allen Sin­nen der Kind­heit ver­gan­ge­ner Jahr­zehn­te nach­spü­ren, gemein­sam in Erin­ne­run­gen schwel­gen oder – gera­de für die jün­ge­re Genera­ti­on – zahl­rei­che Ele­men­te des Spie­lens von einst sogar ganz neu ken­nen­ler­nen. Das Aus­pro­bie­ren und mit­ma­chen ist an die­sem Tag beson­ders wich­tig: Ver­schie­de­ne Sta­tio­nen laden zum Spie­len, Malen, Basteln und Rät­seln ein.

Genuss pur – für den Gau­men und fürs Ohr

Auch kuli­na­risch ist es am 3. Okto­ber einen Aus­flug ins Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt wert: Rezep­te aus Omas und Urgroß­mutters Zei­ten zie­ren das Ange­bot im Muse­ums­ca­fé, eben­so wie die Klas­si­ker der 80er- und 90er-Par­tys. Oben­drein bie­tet das Muse­um inter­es­san­te Infor­ma­tio­nen über den Wan­del der Ernäh­rung – auch das Naschen, das unmit­tel­bar mit der Kind­heit ver­bun­den ist – wird beleuch­tet. Im Spiel­zeug­mu­se­um Neu­stadt kann man sich wahr­lich durch acht Jahr­zehn­te kosten.

Außer­dem kön­nen sich die Besucher*innen von den größ­ten Hits der ver­gan­ge­nen Jah­re musi­ka­lisch ver­zau­bern lassen.

Ver­an­stal­tung – aber sicher

Wich­tig zu beach­ten ist die aktu­el­le 3‑G-Rege­lung. In den Innen­räu­men des Muse­ums gilt die Pflicht des Tra­gens einer medi­zi­ni­schen Gesichts­mas­ke. Alle Infor­ma­tio­nen auch unter www​.spiel​zeug​mu​se​um​-neu​stadt​.de.