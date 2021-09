Neben der aktu­el­len Aus­zeich­nung der Ortho­pä­di­schen und Unfall­chir­ur­gi­schen Abtei­lung des REGIO­MED Kli­ni­kums Lich­ten­fels als Endo­pro­the­tik­zen­trum der Maxi­mal­ver­sor­gung (EPZ­max) kann sich der Chef­arzt Dr. med. Jörg Har­rer nun auch über zwei Emp­feh­lun­gen des Focus-Maga­zins freuen.

All­jähr­lich ermit­telt das Focus-Maga­zin die erfah­ren­sten Medi­zi­ner in Deutsch­land: Unter den dies­jäh­ri­gen TOP-Medi­zi­ner/in­nen befin­det sich auch der Chef­arzt der Kli­nik für Ortho­pä­die und Unfall­chir­ur­gie des Kli­ni­kums Lich­ten­fels Dr. med. Jörg Har­rer. Er wur­de gleich für zwei Fach­be­rei­che aus­ge­zeich­net: TOP-Medi­zi­ner Unfall­chir­ur­gie und TOP- Medi­zi­ner Hüft­chir­ur­gie. Die Aus­zeich­nung wird ledig­lich an Ärzt/​innen aus­ge­hän­digt, die über beson­ders viel Erfah­rung in ihrem Fach­ge­biet ver­fü­gen und von Kol­le­gen und Pati­en­ten unein­ge­schränkt emp­foh­len werden.

„Unse­re ober­ste Prio­ri­tät ist es, unse­re Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten best­mög­lich zu ver­sor­gen. Wir freu­en uns, dass unser Behand­lungs­kon­zept die­se Wert­schät­zung erfährt.“ „Die dop­pel­te Aus­zeich­nung ist auch Aus­druck der außer­or­dent­li­chen Lei­stung von Dr. Har­rer und der hohen fach­li­chen Exper­ti­se, die wir für die Bevöl­ke­rung in Lich­ten­fels, der gesam­ten Regi­on und auch über­re­gio­nal vor­hal­ten“ freu­en sich Chef­arzt Dr. med. Jörg Har­rer und Kran­ken­haus­di­rek­tor Robert Wie­land über die Nen­nung im Focus-Magazin.