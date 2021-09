… die süd­deut­sche Tri­bu­te­band mit dem hol­län­di­schen Pro­fi­front­mann Men­no Stuif­meel hat in der kur­zen Zeit seit ihrer Grün­dung über­re­gio­nal für Auf­se­hen und aus­ver­kauf­te Säle gesorgt.

Die 7 ver­sier­ten Musi­ker per­for­men mit hohem musi­ka­li­l­schen Anspruch und authen­ti­schem Sound ein abwechs­lungs­rei­ches Kon­zert­pro­gramm mit unver­gess­li­chen Songs aus ver­schie­de­nen Schaf­fens­pe­ri­oden der Musik­er­le­gen­de Phil Col­lins und sei­ner Band „Gene­sis“.

Die Set­list reicht von melo­diö­sen Bal­la­den wie „Ano­t­her Day in Para­di­se“, dem Tar­zan Song „You´ll be in my heart“ über Gene­sis-Klas­si­ker wie „No son of mine“, „Invi­si­ble touch“, Motown-Stücke wie „Can´t hur­ry love“, „Two hearts“ und zeit­lo­se Rock­num­mern wie „Land of Con­fu­si­on“ und „Easy Lover“ bis hin zu Kult­per­len wie „In the Air tonight“, „Mama“, „Car­pet crawlers“.

Phil cal­lin´ – a tri­bu­te to Phil Col­lins & Gene­sis live! am Sams­tag, 2.10.2020 in Bay­reuth, Das Zen­trum / Euro­pa­saal, Äuße­re Bad­stra­ße 7, 95448 Bayreuth

